PsychoClásico! Marcelo jako Hovorka, na Viníciuse se řvalo | iSport.cz

Pamatujete si oslavy slávistického stopera Davida Hovorky, když na San Siru vymazal ze hřiště Romela Lukaka ? Podobnou show předvedl i bek Realu. Když se deset minut před koncem Lionel Messi hnal za vyrovnáním, Marcelo na poslední chvíli skluzem největší šanci Barcy ve druhé půli zhatil. Zákrok oslavoval, jako by dal gól. Řev, ruce nahoře, to vše ve velkém kontrastu se zklamaným výrazem hostující desítky.

Júniore, zbláznil ses?

Vinícius Júnior byl hlavní hvězdou zápasu. To on prvním gólem okolo skluzujícího Piquého vstřelil první a vítězný gól zápasu. Ti dva se potkali už v první půli, kdy sice byla Barcelona aktivnější, ale útočník Realu chtěl po zákroku hostujícího stopera penaltu. Místo „desítky“ ale následovala ostrá reakce o 14 let zkušenějšího soupeře. „Co blbneš? Co to s tebou je? Vůbec jsem se tě nedotkl! Zbláznil ses?“ Křičel Piqué na Viníciuse.