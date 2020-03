Oslava podle CR7! Ronaldo hecoval Real v šatně, pak tleskal nástupci | iSport.cz

Barceloně patřilo úvodní dějství. Katalánské hvězdy byly aktivnější, jenže šance Messiho, Arthura i Griezmanna zlikvidoval skvělý Thibaut Courtois. Na druhé straně se v brance předváděl Marc-Andre Ter Stegen, při gólové hlavičce Iska mu na brankové čáře pomohl Gerard Piqué.

Klíčové momenty se odehrály až v závěrečné dvacetiminutovce. Real stupňoval aktivitu a domácí hráči se dočkali i sladké odměny. Toni Kroos krásně uvolnil rozběhnutého Vinícia a ten s přispěním skluzujícího Piquého z úhlu propasíroval balon do brány.

Brazilský rychlík, během zápasu velmi aktivní, se stal nejmladším střelcem v historii El Clásika v 21. století. Radost hrdiny utkání byla nezměrná, dokonce si troufl na odvážný kousek.

V euforii napodobil gólovou oslavu legendárního Cristiana Ronalda, nejlepšího střelce klubové historie, momentálně pálícího za Juventus. Portugalský šutér utkání sledoval z tribuny vyprodaného Santiaga Bernabeu a z počinu svého talentovaného následovníka musel mít radost.

A dost možná měl na triumfu „bílého baletu“ svůj podíl. Proč? „Přišel za námi o poločase do kabiny, aby nám dal morální podporu. Proto jsem pak slavil jako on. Cristiano je vítěz na hřišti i mimo něj,“ prozradil Vinícius po utkání, že hvězdy Realu v šatně hecovala nečekaná návštěva.

