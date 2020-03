Barcelona padá k nule. Hráči váhají s omezením platů, klub ztrácí miliardy | iSport.cz

Marcelo skóroval poté, co ho Messi neubránil? Ne, přesně naopak! • ČTK/AP

Bojují, jak se dá. Ze dne na den, podobně jako jiným sportovním klubům po celém světě, klesly příjmy fotbalové Barceloně prakticky na nulu. Katalánský gigant se tím pádem dostává do nepříjemné finační spirály. Španělský deník Sport přinesl informaci , že vedení chce v čase koronavirové krize sáhnout hráčům na platy. Někteří z členů kádru ale na takový návrh nechtějí přistoupit.

Barcelona kvůli opatřením v boji se šířící se nákazou zavřela tréninkové centrum, hráči se připravují individuálně doma. Nehrají se zápasy, nefungují fanshopy, stopnuté jsou i další příjmy. Je logické, že vedení klubu musí nějak reagovat.

Výplaty prvního týmu dělají podle informací ze Španělska 70 procent celého rozpočtu. Klub hospodaří s obří sumou 642 milionů eur ročně (přibližně 16,7 miliardy korun), fotbalový oddíl má k dispozici 507 milionů eur (13,2 miliardy korun).

Klub ve chvíli, kdy nemá možnost vydělávat, musí své ohromné výdaje krátit. Představitelé španělského lídra chtějí na pátečním jednání navrhnout škrty na mzdách svých hráčů.

Kabina je v otázce šetření údajně rozdělená do tří skupin. První jakákoliv omezení odmítá. Hráči argumentují tím, že nevidí důvod, proč se uskromňovat, když klub nadále plánuje masivní nákupy a miliardové investice do posil. V téhle skupině jsou někteří z nejlépe placených členů kádru, kteří by škrtáním přišli o nejvíc peněz.

Druhá skupina, zahrnující klíčové osobnosti týmu, plán vedení podporuje. Měl by v ní figurovat i Lionel Messi, který sám v předchozích dnech věnoval milion eur na podporu nemocnic v Barceloně a v rodném Rosariu. Zbývající hráči, tedy třetí skupina, zatím vyčkává, s čím konkrétně nadřízení přijdou.

Pokladna v období, kdy jsou přerušeny takřka veškeré sportovní soutěže na světě, krvácí. Klub spoléhá na prodej vstupenek, příjmy z prodeje dresů, upomínkových předmětů, populární jsou i návštěvy muzea na Camp Nou.

Nic z toho v současné době plné restrikcí a omezení nefunguje. Navíc nikdo nedokáže říct, jak se zachovají nasmlouvaní partneři. Ti budou mít velké starosti s udržením vlastního byznysu, než aby věnovali sponzorské dary sportovním klubům.

Klub oznámil, že jen kvůli odložení domácí odvety osmifinále Ligy mistrů s Neapolí přišel o 6 milionu eur (156 milionů korun). Muzeum vydělalo za uplynulou sezonu okolo 60 milionů eur ( 1,56 miliardy korun), fanshop 86 milionů eur (2,24 miliardy korun).

