Baby Galácticos! Nový plán Realu, jak ovládnout svět. Co se změnilo? | iSport.cz

Už pouhý pohled na soupisku u soupeřů často budil hrůzu. Real Madrid byl na začátku nového tisíciletí známý tím, že žádná hvězda světového fotbalu neunikla jeho pozornosti. A na Santiago Bernabeu vznikal tým, ve kterém se to hemžilo velkými jmény, vzletně nazývaný Galácticos. Tahle doba je však pryč. Klubový prezident Florentino Pérez v posledních letech mnohem častěji sází na šikovné mladíky, kterým má budoucnost teprve patřit. Co se v přestupové politice Realu změnilo?

Není to tak dávno, co začátek každého letního přestupového okna vyvolával obavy i na těch nejprestižnějších evropských adresách. „Bílý balet“ měl velké finanční možnosti, a když si usmyslel, že někoho koupí, zpravidla ho opravdu koupil.

V bezpečí nebyl AC Milán, Manchester United, Juventus, a dokonce ani rival z největších, Barcelona, což dokládá třeba pikantní transfer Luise Figa.

Je to už dvacet let, co Florentino Pérez klub poprvé převzal. A ačkoliv peníze do něj stále ve velké míře plynou, přestupové cíle se změnily. Hráči typu Ronaldo (ať už brazilský či portugalský), Beckham nebo Roberto Carlos mezi priority nepatří. Teď Real po celém světě sleduje hlavně ty nejnadanější talenty, kteří do Madridu přicházejí stále ve větší míře.

Nutno říct, že tahle politika úplnou novinkou není. Už v roce 1996 Real ve věku teenagerů přivedl argentinské bratry Cambiassovi. A v dalších letech najdeme třeba Sergia Ramose, Robinha nebo Gonzala Higuaína, kteří také podepsali smlouvy, když jim ještě nebylo třiadvacet.

Skutečný posun v prezidentově přestupovém smýšlení se ale nejlépe ukázal až v létě 2013. Realu se nepovedlo přivést Neymara, tehdejší hit získala z brazilského Santosu Barcelona, která byla v jednáních rychlejší a přímočařejší. „Hodně jsme o tom mluvili a uvědomili si, že by to mohlo náš systém poškodit,“ obhajoval pak Pérez neúspěšný transfer.

O to víc začal brzy sázet na ne tolik známé tváře. Vedle Garetha Balea tehdy přišli Casemiro, Isco a Dani Carvajal, všichni ve věku jednadvaceti let, které o dva roky později doplnil i devatenáctiletý Marco Asensio.

A poslední sezony? Real jako by se už soustředil jen výhradně na talenty, kterým jednou má svět patřit. Posuďte sami: Vinícius (18 let), Rodrygo (18), Martin Ödegaard (16), Takefusa Kubo (18), Brahim Diaz (19) nebo Eder Militao (20). Ti všichni ve své době nepřišli proto, aby pomohli k trofejím a slávě hned, ale třeba až v delším časovém horizontu. Nejnovější klenot dorazil v lednu z Flamenga, za 35 milionů eur (870 milionů korun) pózoval s dresem osmnáctiletý brazilský záložník Reinier.

Největší úskalí příchodů mladíků z Jižní Ameriky logicky tkví v adaptaci na život tisíce kilometrů od domova. „Je to těžké, každý hráč to má trochu jinak. Někteří se přizpůsobí rychleji, jiní ne. Když jsem přišel já, bylo tu už celkem pět Brazilců, což mi hodně pomohlo. Ale někdo takové štěstí nemá,“ řekl serveru goal.com Rodrygo, který do Realu zamířil loni v létě ze Santosu.

Právě on společně s Viníciusem už do áčka „bílého baletu“ patří, k mladé brazilské ofenzivní síle by se měl výhledově přidat zmíněný Reinier. „Sníme o tom, že se v Realu zapíšeme do historie. Máme velmi dobré přátelství, které každým dnem posiluje. A asi tu výhledově chtějí brazilské útočné trio,“ podotkl k příchodu nejnovější posily.

Podobná přestupová politika přináší pochopitelně i další problémy. Ne každý je jako Marco Asensio, který hned se své debutové sezoně vstřelil gól ve finále Ligy mistrů. Mnohem typičtější je příklad Martina Ödegaarda, hráče, který přicházel v šestnácti s obrovskou pompou. Ale vlastně až teď - po čtyřech letech strávených na hostováních – je považovaný za reálného adepta pro kádr áčka. Trpělivost je v tomto případě klíčová.

„Pro mladé hráče jako jsem já je zásadní mít herní praxi. A tu v Realu získáváte těžko. Je tam spousta skvělých hráčů, obrovská konkurence. Ale mým cílem pořád zůstává jednou za něj hrát. Cítím, že v posledních dvou letech jsem se hodně zlepšil, jsem vyzrálejší,“ říkal v prosinci Ödegaard, který na sebe aktuálně pozitivně upozorňuje v dresu Realu Sociedad.

Ve spoustě případů ukáže až čas, jestli byla sázka na teenagera správná. Ale současný plán Florentina Péreze je jasný – nevládnout světu jeden rok, ale klidně celé desetiletí. Tak vznikají Baby Galácticos: trochu jiný Real, než jaký jsme znali.