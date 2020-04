TOP 5 Čechů ve španělské lize: Bílek v zelenobílém i dvojice v Atlétiku | iSport.cz

MICHAL BÍLEK

Na počátku 90. let si udělal ve Španělsku jméno dnešní kouč reprezentace Kazachstánu Michal Bílek. Po letech ve Spartě v roce 1990 přestoupil do Betisu Sevilla. V 59 zápasech vstřelil 11 gólů. V průběhu své druhé sezony v Andalusii ale zvolil návrat do Prahy. Po pádu do druhé ligy v Betisu spolu s Bílkem ještě chvíli kopával i Alois Grussmann.