Španělsko má jasný plán. Kdo půjde do pohárů, když se liga nedohraje? | iSport.cz

Kvůli nemoci covid-19, která si ve Španělsku vyžádala téměř 200 tisíc nakažených a 20 tisíc mrtvých, byla La Liga přerušena v polovině března po 27 kolech. Pokud by musela být soutěž ukončena, na základě rozhodnutí RFEF by do Ligy mistrů prošly Barcelona, Real Madrid, Sevilla s českým brankářem Tomášem Vaclíkem a San Sebastian.

Pátá a šestá příčka by zajistily start v Evropské lize Getafe a Atléticu Madrid. Zbývající účastnické místo určí případná dohrávka finále Španělského poháru: v případě zisku trofeje ho obsadí aktuálně desáté Bilbao, jinak do Evropské ligy projde sedmá Valencie.

„Chtěli jsme být připraveni na variantu, že se liga nedohraje a UEFA po nás bude chtít jména účastníků pro novou sezonu evropských pohárů,“ uvedl generální sekretář RFEF Andreu Camps. „Proto jsme rozhodli o plánu pro tu extrémní situaci. Aby kluby měly jasno, jaký by byl scénář,“ dodal s tím, že plán platí i pro případ, že by soutěž byla ukončena až poté, kdy by se znovu rozehrála.

