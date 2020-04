Atlético bez LM, ostrouhá i Valencia. Španělsko rozhodlo, nastává hádka! | iSport.cz

Atlético Madrid by se při možném nedohrání španělské ligy nemuselo dostat do Ligy mistrů • Reuters

První velká evropská liga učinila silné rozhodnutí. La Liga by podle španělského svazu měla pustit do Ligy mistrů a Evropské ligy kluby podle aktuální zatím neukončené sezony, v níž chybí odehrát jedenáct kol. Bouří se samotné vedení ligy a přidávají se i jednotlivé kluby v čele s Valencií, která je podle svazového plánu první, která by o poháry těsně přišla.

Už se předběžně dohodli v Belgii, teď k tomu přistoupilo i Španělsko. Ovšem zdaleka ne tak hladce. Tamní fotbalový svaz bez ohlížení na vedení La Ligy ohlásil, že v případě, že se soutěž nedohraje, postoupí do Ligy mistrů Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla s Tomášem Vaclíkem a Real Sociedad. Do Evropské ligy Getafe, Atlético a jako třetí nejspíš finalista Copa del Rey Athletic Bilbao.

Čili vzali v potaz aktuální tabulku.

Smělý plán, velké rozhodnutí, ale ve Španělsku se rychle našli silní odpůrci. Jako první vystoupila Valencia a rovnou poslala dopis na UEFA. „Netopýři“ by totiž podle rozhodnutí svazu velmi těsně ostrouhali.

Jsou sedmí, takže do Evropské ligy by je posunuly jedině dvě podmínky. Zaprvé, že by se odehrálo finále Copa del Rey mezi Realem Sociedad a Bilbaem. A za druhé, že by Bilbao ruplo. Za takových okolností by měl totiž před poraženým finalistou poháru přednost sedmý tým ligové tabulky, tedy Valencia.

Svaz už ale nastínil, že spíš preferuje posunout do druhé evropské soutěže tým z poháru, tedy Bilbao, protože druhý finalista, Real Sociedad, teď drží místo v Lize mistrů.

„Chtěli jsme být připraveni na variantu, že se liga nedohraje a UEFA po nás bude chtít jména účastníků pro novou sezonu evropských pohárů,“ vysvětloval to generální sekretář RFEF, tedy španělského svazu, Andreu Camps.

„Proto jsme rozhodli o plánu pro tu extrémní situaci. Aby kluby měly jasno, jaký by byl scénář,“ snažil se zjemnit rozhodnutí svazu s tím, že vlastně vůbec nemusí vejít v platnost.

Už předtím totiž vedení La Ligy přišlo se třemi scénáři, jak soutěž dohrát. Za přísných hygienických podmínek a bez diváků by se začalo buď už 29. května, 7. června, nebo až 28. června. Když si tenhle plán přečetl trenér vedoucí Barcelony Quique Setién, rovnou ho smetl ze stolu.

„Nevím, jak všechno splnit tak, jak je psáno. Je to neproveditelné, logisticky strašně složité,“ odmítl návrhy šéfa ligy Javiera Tebase.

Tebas jako hlavní důvod hledání variant, jak španělskou nejvyšší soutěž dohrát, uvedl, že kluby v případě ukončení ročníku teď, tedy jedenáct kol před koncem, přijdou dohromady až o miliardu eur, přibližně 26 miliard korun. Do tohoto odhadu Tebas počítá ztráty z televizních a marketingových práv, další odměny a neprodané vstupenky.

Nejspíš proto se mu nelíbí, že mu RFEF posílá manuál na zrušení ročníku. Ostatně nejde o první moment, kdy jsou obě instituce na nože.

A jsou tu další komplikace, které logicky vznikají kvůli současnému pořadí. Místo v Lize mistrů totiž nemá slavné Atlético, které je teď páté. Situaci o to víc vyhrotila zpráva, že by UEFA do svazového plánu patrně sáhla a Atlético za někoho z první čtyřky vyměnila. Asi za čtvrtý Real Sociedad, který by tím pádem „sestoupil“ do Evropské ligy.

Kluby neuklidňuje ani opakované tvrzení, že UEFA si už dřív toto právo vyhradila, byť může vyznívat opravdu netolerantně. Za evropskou asociaci zase nastupuje argument, že jde zkrátka o její soutěže.

A tak zatím La Liga zůstává u nástřelu, plánu. Vzhledem k situaci v zemi, která je koronavirem třetí nejpostiženější na světě, ale extrémní scénář musí vzniknout. Tenhle zatím budí rozpaky.