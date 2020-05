Guardiola znovu do Barcelony? Chci ho zpátky, prohlásil kandidát na šéfa | iSport.cz

Jordi Alba a Dani Carvajal do sebe šli od prvních minut • Reuters

Pokud Joan Laporta příští rok uspěje v předsednických volbách a vrátí se do čela fotbalové Barcelony, slíbil přivést zpět úspěšného trenéra Pepa Guardiolu. Španělský kouč nyní vede Manchester City, kde má smlouvu do června 2021.

„Pracuji na předsednické kandidatuře. V minulosti jsem už klub vedl a mám radost, že jsem zpátky,“ řekl katalánské televizní stanici TV3 Laporta, který v čele Barcelony stál v letech 2003 až 2010. Právě pod jeho vedením se Guardiola v roce 2008 posunul od rezervního týmu k áčku Barcelony.

S ním poté získal čtrnáct trofejí včetně tří španělských titulů a dvou triumfů v Lize mistrů. „Až přijde správný čas, oslovím trenéra, který by podle mě měl v roce 2021 Barcelonu vést,“ řekl Laporta. „Byl bych moc rád, kdyby to byl Guardiola, ale teď je v City a rozhodnout se musí on. Barceloně nastavil laťku vysoko a hodně Katalánců včetně mě ho chce zpět,“ dodal.

Guardiola odešel v roce 2012 z Barcelony do Bayernu Mnichov, se kterým třikrát vyhrál bundesligu. Další dva tituly získal s Manchesterem City, kde působí od roku 2016, ale jeho budoucnost je nejasná. Anglický klub byl totiž kvůli porušení finančního fair play na dva roky vyloučen z evropských pohárů. Jeho vedení se proti trestu odvolalo.