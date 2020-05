Messi už volal nového parťáka. Co komplikuje situaci v Barceloně? | iSport.cz

Argentinské ofenzivní duo Lionel Messi, Lautaro Martínez by se mohly setkat i v klubových barvách Barcelony • Profimedia.cz

Brzy 23letý Martínez se před koronavirovou pauzou rozehrál do báječné formy. Střílelo mu to v italské lize i v Lize mistrů, v základní skupině dal gól proti Slavii, Dortmundu i Barceloně. Těží ze spolupráce s Romelem Lukakem, vyladěný tandem si báječně sedl a děsí obrany všech soupeřů.

Kolem nadaného forvarda delší dobu krouží Barcelona, která shání spolehlivého hrotového střelce za momentálně zraněného a pomalu stárnoucího Luise Suáreze. Lautaro dokonale splňuje všechna klíčová kritéria, dokonce ho schvaluje i Lionel Messi. Argentinský kápo si spoluhráče pečlivě vybírá, uznává jen naprosto špičkové zboží. S mladším krajanem by si ale spolupráci rád vyzkoušel. Proto osobně lobboval za případný transfer z Interu Milán.

„Je podobný hráč jako Luis Suárez, takového by chtěl mít ve svém týmu každý,“ prohlásil trenér agrentinské reprezentace Lionel Scaloni. „Lautaro patří mezi útočníky, co jsou v kurzu. Má ohromné předpoklady, je hladový po úspěchu. Každý ho sleduje,“ dodal Scaloni.

Messi už si s mladým šutérem zahrál v národním dresu, dobře ví, že by jim to spolu mohlo klapat i na klubové úrovni. Sám Martíneze nabádá, aby si jako další působiště vybral Barcelonu, aby klub společně dotáhli k dalším úspěchům.

„Je logické, že chtějí hrát spolu, funguje jim to a na hřišti si rozumí. Čím víc zápasů spolu odehrají, tím lépe pro reprezentaci,“ podotkl šéf argentinské střídačky. „Ale upřímně - je mi jasné, že tohle nebude jednoduché. Podaří se Lautara dostat z Interu? Jde o velký klub s velmi silným prezidentem. Doufám, že to pro hráče dopadne co nejlépe,“ uzavřel Scaloni.