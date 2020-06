Ramos pokořil rekord La Ligy. Při výhře Realu třikrát zasahoval VAR | iSport.cz

Real Madrid se dostal zpátky do čela La Ligy. A to díky remíze Barcelony se Sevillou (0:0) a vlastní výhře na hřišti Realu Sociedad (2:1). Nedělní vítězství „Bílého baletu“ však vzbudilo mnoho emocí, hned třikrát v utkání zasahoval VAR. Kromě toho kapitán královského klubu Sergio Ramos překonal jeden z rekordů nejvyšší španělské soutěže.

Jako by to bylo napsáno v osudu Realu Sociedad. Celek ze San Sebastiánu hraje v posledních týdnech roli v boji o španělský mistrovský titul – ačkoliv mu patří až šesté místo. V 27. kole jej zdolala Barcelona (1:0) a dostala se na první místo. O tři kola později se ale po výhře nad Sociedadem 2:1 dostal do čela Real Madrid.

Právě výhra „Bílého baletu“ začala být hned po skončení utkání hodně rozebírána. Důvod? Hned třikrát byl v permanenci VAR.

Hned v prvním případě přezkoumával nejspornější moment. Vinícius se prosmýkl kolem Andoniho Gorosabela a domácí stoper Diego Llorente před něj strčil nohu, kdy i nepatrný kontakt zapříčinil, že Brazilec skončil na zemi. Sudí Fernández bez váhání nařídil penaltu, kterou posvětili i jeho asistenti u videa. „Před penaltou jsem viděl, že tam byl lehký kontakt,“ zastal se spoluhráče Federico Valverde.

„Řekli mi, že byl Vinícius faulován, zbytek je o rozhodnutí sudího. Nechci se zaplést do toho, jestli něco šlo v náš prospěch, či naopak. Je to na rozhodčím, aby odvedl svou práci,“ uvedl trenér madridského celku Zinédine Zidane, kterého štvalo, že se po utkání řešili hlavně rozhodčí.

Pokutový kop v 50. minutě s přehledem proměnil Sergio Ramos. Šlo o jeho 68. trefu v La Lize, čímž překonal dosavadní rekord v počtu nastřílených branek mezi obránci, který ve španělské nejvyšší soutěži držel s 67 góly Ronald Koeman. „Sergio je pro mě nejlepší obránce na světě. Je rozdílový hráč, má nekonečné ambice a neustále chce víc,“ řekl Zidane směrem ke kapitánovi svého týmu.

Španělského stopera ale hned vzápětí postihla nepříjemnost. Při bránění Alexandera Isaka ho soupeř trefil kolenem do vnitřní strany kolene. Ramos vydržel ještě osm minut na hřišti, ale následně musel kvůli zranění střídat. „Teď je to hodně bolestivé, ale myslím, že je to jen nakopnuté, nic víc, což je snad dobrá zpráva,“ prozradil Zidane.

V 68. minutě se podruhé dostal do akce VAR. Adnan Januzaj střelou zpoza vápna k tyči prostřelil Thibauta Courtoise, ale asistent rozhodčího na lajně zdvihl praporek na znamení ofsajdu, v němž byl Mikel Merino. „Byl v trajektorii střely, takže ovlivnil hru. Gól správně neplatil,“ řekl rozhodčí a expert rádia Marca Andújar Oliver.

Kalich hořkosti z rozhodnutí VARu si fotbalisté Sociedadu vypili do dna o minutu později, kdy na druhé straně skóroval Karim Benzema, který si míč zpracoval ramenem a zvýšil na 2:0.

Domácí sice v závěru stihli ještě zkorigovat, když se trefil Merino, ale víc už nestihli. „Je to zasloužené a nesmírně důležité vítězství. Nic ale nemění. Musíme dál pokračovat, v lize není nic rozhodnuto,“ zdůraznil Zidane.