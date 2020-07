Legenda ostře útočí: Messi je poloautista, ať mu dá Griezmann pěstí | iSport.cz

Lionel Messi zdraví fanoušky Barcelony poté, co vstřelil sedmistou branku v kariéře • Profimedia.cz

Kapitán Barcelony Lionel Messi poté, co proti Atlétiku vstřelil svou 700 soutěžní branku v kariéře • Profimedia.cz

Bývalý francouzský reprezentant Christophe Dugarry se postaral o pořádný poprask. V podcastu rádia RMC hodnotil, proč se v Barceloně nedaří krajanovi Antoineu Griezmannovi, a rovnou se opřel do Lionela Messiho. Říct, že nevolil zrovna vlídná slova, by bylo ještě málo.

Griezmann, posila za 120 milionů eur, nehraje v Barceloně podle představ, i proti svému bývalému klubu Atlétiku Madrid (2:2) nastoupil až v samotném závěru. Dugarry, který sám za Barcelonu odehrál sedm zápasů, v podcastu rádia RMC řešil jeho propad.

„Ztratil sebedůvěru, jeho výkony nejsou vůbec dobré. Je pravda, že by mu Messi mohl víc přihrávat, ale upřímně, vůbec mě to nepřekvapuje. Griezmann pořád ztrácí míč, hraje špatně,“ hodnotil vítěz MS 1998 a EURO o dva roky později.

Podle Dugarryho by si francouzský útočník měl s Lionelem Messim všechny problémy vyříkat. Svůj názor ale prezentoval dost nelichotivě. „Koho se Griezmann bojí? Chlapce, co má metr a půl a je to poloviční autista? Jestli s ním má nějaký problém, ať mu dá pěstí,“ rozjel se 48letý internacionál.

Tahle peprná část v podcastu dlouho nezůstala, rádio RMC ji dalo odstranit. Donesla se ale k dost uším na to, aby se bývalý útočník musel omlouvat. „Je mi to upřímně líto. Nechtěl jsem stigmatizovat lidi s autistickými poruchami,“ kál se Dugarry.