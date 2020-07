Vaclík vyhlíží dohrávky pohárů: Jako mistrovství světa. Stihne se vyléčit? | iSport.cz

Tomáš Vaclík smutně hledí do trávníku krátce poté, co ho v 87. minutě utkání na hřišti Levante překonal spoluhráč Diego Carlos • Profimedia.cz

Před pár dny nedochytal zápas po srážce se soupeřem. Pochroumané koleno vyřadilo brankáře Tomáše Vaclíka ze hry. Jenže na speciální dohrávku Evropské ligy by měla být opora Sevilly zpátky. „Těším se. Kdo vyhraje, bude moct říkat, že byl šampion zrovna v ročníku, kdy to bylo speciální,“ říká reprezentační jednička.

Jak vám je?

„Dobře, už je to lepší. Mám trochu chycené postranní vazy. Koleno dostalo ránu, ale naštěstí to vydržel „křižák“ (zkřížený vaz, pozn. red). Nemělo by se jednat o nic vážného.“

Stihnete srpnovou dohrávku Evropské ligy?

„Věřím, že jo. Myslím si, že bych mohl stihnout i poslední kolo La Ligy s Valencií, což je za deset dní, ale ještě uvidíme. Nicméně Evropskou ligu bych měl určitě zvládnout.“

Jak se na turnajový systém těšíte?

„Jsem zvědavý, jak to bude probíhat, tím, že to bude na jeden zápas, bude to zvláštní. Navíc už se ví celý pavouk až do finále. Víme, že kdybychom porazili AS Řím, můžeme narazit na Wolverhampton či Olympiakos. Bude to jiné a určitě něčím zajímavé. Kdo soutěž vyhraje, bude moct říkat, že byl šampion zrovna v ročníku, kdy to bylo speciální.“

Líbí se vám ten systém?

„Musíme se na to dobře připravit. Například Římu, který nás čeká, to bude navazovat ze Serie A, která končí těsně před začátkem Evropské ligy. Například Němci už mají čtrnáct dní volno a chystají se. Francie odpočívá už od března. Kluby do toho půjdou v různých fázích příprav či sezon, takže jsem zvědavý, jak to celé proběhne.“

Mohlo by to Seville sednout?

„Bude to o momentálním rozpoložení. Budeme hrát v Německu na stadionech, které nikdo nezná, navíc bez fanoušků. Může to být podobné velkým mezinárodním turnajům – někdo chytne fazonu, dvakrát postoupí na penalty a už je ve finále.“

Neupřednostňuje klub spíš účast v Lize mistrů z ligy před triumfem v Evropské lize?

„Tím, že se to hraje po sobě a ne klasickým způsobem víkend liga a v týdnu poháry, můžeme se soustředit na závěr La Ligy a v srpnu se vrhnout na Evropskou ligu.“

Stihnete si vůbec vybrat dovolenou?

„Mám zprávy, že bychom volno dostat měli, ale s rodinou asi zůstaneme ve Španělsku, protože kvůli koronaviru nejmladší dcera ještě nemá doklady.“

Termínová listina je slušně našlapaná. Jste připravený na pořádný zápřah?

„Kdybychom došli až do finále, hrajeme až do 21. srpna a nová sezona nám začíná 12. září. To je strašně málo času na odpočinek. Navíc je v plánu, že se ve Španělsku bude hrát i přes Vánoce. Do toho v létě EURO, takže někteří kluci budou opět bez dovolených. V podstatě to může být tak, že někteří hráči pojedou dvě, tři sezony v kuse. Je to hodně velký zápřah. Pro nás navíc i dost cestování.“

Po koronavirové pauze se Sevilla vrátila do ligy v dobré formě, jakou měla i v zimě. Všechno tedy klape?

„I před pauzou se nám dařilo, byli jsme třetí. Poslední zápas jsme remizovali na Atlétiku Madrid. Po restartu máme čtyři výhry a čtyři remízy. Jsem rád, že jsme si vytvořili bodový polštář a věřím, že už účast v Lize mistrů dotáhneme. Navíc máme stejně bodů jako třetí Atlético, které je ve Španělsku společně s Realem a Barcelonou největší mužstvo, takže to nás hodně těší.“

Jaký je vůbec trenér Julen Lopetegui, který v minulé sezoně vyhořel na lavičce Realu?

„Jsme s ním maximálně spokojeni. Koukal jsem na statistiku, že v lize máme jen šest proher za celou sezonu. A to vše po těch letních změnách, které u nás proběhly. Realizační tým dělá skvělou práci a především díky nim jsme na předních pozicích.“

Už víte, že budete pokračovat v Seville?

„Vůbec netuším. Občas se něco objevuje, že klub někoho hledá, ale víc k tomu nedokážu říct. Každopádně mám ještě na rok smlouvu a chtěl bych v klubu zůstat. Věřím, že čísla, která letos máme, pomohou k tomu, že tu budu pokračovat.“