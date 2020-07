Messi si vybral trenéra. Do Barcelony chce hrdinu nováčka z Leedsu | iSport.cz

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • ČTK

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi by chtěl, aby Barcelonu převzal Marcelo Bielsa • koláž iSport.cz

Je veřejným tajemstvím, že se pod trenérem Quiquem Setiénem po ztraceném titulu v La Lize houpe židle. Barcelona už se poohlíží, kým by stratéga, kterého zaměstnala teprve v lednu, nahradila. Kapitán Lionel Messi, který má na Camp Nou slovo jako snad nikdo jiný, už si vybral. A ukázal do Anglie, konkrétně do Leedsu, na Marcela Bielsu.