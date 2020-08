Legenda z Wembley se vrací. V roce 1992 coby produktivní stoper svou dělovkou z přímého kopu v londýnském finále proti Sampdorii Janov zajistil Barceloně vůbec první triumf v Lize mistrů, teď se Ronald Koeman katalánský klub pokusí postavit zpět na nohy po krajně zpackané sezoně, kterou ukončil ostudný debakl 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále stejné soutěže.

„Je to velký den. Každý ví, že trénovat Barcu byl můj sen. Dostat se sem nebylo snadné, je to džob, který od vás vyžaduje maximum. Barca je můj domov a je to výzva. Ale uděláme z ní znovu největší klub na světě,“ slíbil sedmapadesátiletý blonďák na tiskové konferenci s klubovou rouškou přes ústa. S Barcelonou, která ho musela vyplatit z úvazku u holandského národního týmu 130 miliony korun, podepsal kontrakt do června 2022.

Kromě odvolaného trenéra Quiqeho Setiéna předčasně skončil i sportovní ředitel Eric Abidal, kterého nahradil Ramon Planes. Právě on bude mít společně s Koemanem v gesci přestavbu soupisky „blaugranas“, která je nevyhnutelná. Vždyť věkový průměr základní jedenáctky Barcelony proti Bayernu byl 29 let a 329 dní, starší tým tento klub v Lize mistrů dosud nepostavil.

„Změny musí nastat. Nikdo nechce zopakovat to, co se dělo v minulé sezoně,“ prohlásil Koeman jasně.

Nedotknutelný je samozřejmě pouze Lionel Messi – a dalších sedm hráčů, které tak označil předseda Josep Maria Bartomeu. Na čestném seznamu vedle legendárního Argentince figurují ještě gólman Marc-André ter Stegen, obránci Clément Lenglet a Nélson Semedo, záložník Frenkie de Jong a útočníci Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann a Ansu Fati.

„Vesměs jde o mladé a perspektivní hráče, na které hodně spoléháme a věříme, že s námi zůstanou dlouhou dobu,“ podotkl Bartomeu.

Všichni ostatní členové mimořádně úspěšného týmu, který evidentně dospěl na konec svého cyklu, jsou na prodej. Kromě výkonnostních rovněž i z ekonomických důvodů, klub potřebuje vylepšit své transferové saldo a především snížit astronomické výdaje na platy. V předminulé sezoně činily 633 milionů eur (16,5 miliardy korun), v minulé měly klesnout na 588 milionů eur (15,2 miliardy korun), což je i tak evropský rekord.

„Někteří hráči odejdou,“ potvrdil Bartomeu. „Jedná se o legendy klubu, se kterými se rozloučíme se všemi náležitými poctami.“

Zbavit se stárnoucích hvězd nicméně nebude jen tak. Například Ajax by stál o návrat Luise Suáreze, ale pouze v případě, že by uruguayský útočník šel dobrovolně se svým ročním platem 15 milionů eur (390 milionů korun) netto na desetinu. Což zřejmě neklapne, podobně na tom přitom jsou i Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba a řada dalších.

Naopak první posilou nového sportovního vedení Barcelony by se měl stát stoper Eric Garcia z Manchesteru City.