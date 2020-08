Odejde Suárez z Barcelony? Nikdo se mnou nemluví přímo, naříká. A Messi?

Elitního útočníka s devítkou na zádech řádně rozrušila Bartomeova rozmluva na téma změn v klubu krátce po ostudné prohře 2:8 s Bayernem Mnichov, znamenající vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Prezident totiž začal vyjmenovávat hráče, jejichž prodej není pro klub přípustný. „Messi je nedotknutelný a neprodejný. Ví o tom on, víme o tom všichni. Ale existují i další neprodejní fotbalisté jako Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Nélson Semedo, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé... Hráči, s nimiž počítáme do budoucna.“

Luis Suárez? Nikde...

Stejně jako jeho další hvězdní kolegové stojící za veleúspěšnou érou katalánského celku. Konkrétně například Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitič nebo Sergio Busquets. Suárez byl však jediným, kdo se proti prezidentovým slovům veřejně ohradil.

„Nikdo mi neřekl, že se mnou nepočítá. Pokud takto vypadá přání klubu, bylo by dobré, kdyby odpovědná osoba promluvila přímo se mnou. Jsem v Barce šest let. Dost na to, aby mi řekli, co si myslí. Bylo by lepší mi přímo říci, že jsem jedním z těch, které chtějí pryč. Nezbývá, než čekat…“ postěžoval si třiatřicetiletý útočník.

„Chci to nejlepší pro klub a plánuji v něm pokračovat. Ale pokud si lidé rozhodující v klubu myslí, že jsem postradatelný, nemám problém si o tom s nimi promluvit,“ pokračoval. V mužstvu je odhodlán setrvat i za předpokladu, že by se dramaticky změnila jeho pozice v týmu. „V průběhu kariéry jsem akceptoval i roli náhradníka. Neměl bych problém se jím stát znovu,“ pokračoval.

„Konkurence je zdravá a pokud kouč usoudí, že bych ji měl vytvářet z lavičky, nemám s tím problém. Rád bych zůstal v Barceloně tak dlouho, jak se mnou budou počítat. Myslím, že mám klubu stále co nabídnut,“ uzavřel téma ohledně své budoucnosti Suárez.

Návrat do Ajaxu?

Jeho vzkaz pak přichází v době, kdy se spekuluje nad možným Suárezovým přestupem. Nejvíce je přitom spojen se svým někdejším klubem Ajaxem Amsterdam. „Dávejte pozor na situaci kolem Suáreze. Nebyl zmíněn prezidentem Bartomeumem mezi nedotknutelnými. Barca je připravena jej prodat, když obdrží „významnou“ nabídku. Ajax už kontaktoval jeho agenta a pokusí se jej přivést zpět. Mnoho klubů je v závěsu,“ napsal například na Twitter novinář britského listu The Guardian Fabrizio Romano.

Do celé mozaiky pak zapadá i citát, který Suárez sdílel na svém instagramovém účtu. „Nikdy nezapomeň, že jsi architektem svého vlastního osudu.“

Kouč Erik ten Hag v čele Ajaxu však pro nizozemský deník Algemeen Dagblad možná probíhající jednání ze strany amsterdamského celku vyvrátil. „Nic z toho není pravda. Ale pokud chce Suárez přijít, tak prosím,“ pousmál se.

Následně však zvážněl. „Samozřejmě, že jsme o tom diskutovali s Marcem, ale v tuto chvíli to není téma,“ přiznal kouč konzultaci situace se sportovním ředitelem Marcem Overmarsem.

„Máte hráče, které přivedete jako náhradu a pak máte fotbalisty ze špičkové kategorie, jež celý tým neuvěřitelně posílí pozvednou. Suárez mezi ně patří,“ chválil Ten Hag útočníka, který oblékal dres Ajaxu mezi lety 2007 a 2011.

Současná Suárezova smlouva v Barceloně platí do konce příští sezony, nicméně pokud odehraje alespoň 60% všech zápasů, automaticky se prodlouží i pro ročník 2021/2022. Útočníkovu hodnotu pak renomovaný portál transfermarkt.com odhaduje na 28 milionů euro, tedy v přepočtu 730 milionů korun. Případný zájemce by se posléze ještě musel dohodnout s kanonýrem na platu, který v současně tvoří 450 000 euro, tedy přes 11,736 milionu korun týdně.

Budoucnost Messiho. Setrvá, nebo odejde?

Co však fanoušky okolo dění v Barceloně zajímá suverénně nejvíce, je budoucnost hvězdného Lionela Messiho. Není žádným tajemstvím, že ze současného dění na hřišti či kancelářích na Camp Nou je dlouhodbě řádně rozladěný.

Kvůli čtvrtečnímu setkání s novým koučem Ronaldem Koemanem pak odjel předčasně z dovolené v oblasti Cerdanya, kde byl na dovolené se spoluhráči Suárezem, Jordim Albou a jejich rodinami.

Legendární Argentinec potřebuje ujistit, že Barcelona bude schopna projít proměnou a přitom být stále konkurenceschopna na domácí i evropské scéně.

Klub po setkání potvrdil, že šestinásobný držitel Zlatého míče řekl Koemanovi o svých pochybnostech vůči setrvání. Podle radiové stanice RAC1 měl dokonce říci, že se vidí spíše mimo klub, než uvnitř něj. Rovněž se údajně obává složitostí spojených s případným odchodem vzhledem ke znění jeho současného kontraktu. Ten končí příští rok, přičemž výstupní klauzule, s jejíž aktivací by jej Barcelona byla nucena prodat, činí 700 milionů euro. Tedy závratných 18,25 miliardy korun, čímž by se stal Messi suverénně nejdražším hráčem historie.

Argentinský deník Clarín posléze přišel s informací , že Messiho nespokojenost ještě vzrostla, když se dozvěděl o úniku obsahu schůzky na veřejnost.

Podle zdrojů portálu ESPN je pak nejméně jeden ze členů stávajícího vedení nakloněn variantě Messiho za adekvátní nabídku prodat. Tato varianta se totiž začíná jevit lépe, než jej v týmu trpět čím dál nešťastnějšího.

Kdyby k prodeji opravdu došlo, s jistotou by se znovu přepisovala tabulka nejdražších fotbalových přestupů.

A Messiho cílová destinace? Zatím neznámá...