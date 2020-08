Messi: Odcházím! Barcelonu požádal o uvolnění, žádost měl poslat faxem

Lionel Messi nechápal, co se na hřišti děje • Reuters

Messiho zdrtila prohra 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu. Po jednom z nejhorších debaklů Barcelony v historii začaly padat hlavy. Messi zatím oficiálně na veřejnosti nepromluvil, nicméně zkrátil si dovolenou a požádal o schůzku nového trenéra Ronalda Koemana.

Server tycsports.com, který se odvolává na zdroje blízké hráči, hovoří o tom, že setkání s nizozemským koučem argentinskou legendu k setrvání v klubu nepřesvědčilo.

Naopak, Messi už se měl rozhodnout, klubu zaslal prostřednictvím faxu (ve Španělsku ve smyslu certifikovaného, doporučeného dopisu) žádost o rozvázání kontraktu a v pondělí s týmem nezačne trénovat. Styl komunikace napovídá tomu, že vztah hlavní hvězdy se stávajícím vedením nejsou úplně ideální...

Messi nejspíš není spokojený s tím, kam se klub v poslední době nasměroval. Po výprasku od Bayernu se mluví o nutnosti oživení kádru, mezi těmi, kdo má svolení odejít, je i Messiho dlouholetý parťák Luis Suárez. Právě to, že Koeman bez milosti zametl s jeho nejoblíbenějším spoluhráčem a velkým kamarádem, se kterým jezdí na společné dovolené, mohlo být poslední kapičkou.

Argentinský kapitán nejspíš už nemá zájem podílet se na rekonstrukci týmu, do závěrečné fáze kariéry chce jít v jiném klubu s těmi nejvyššími ambicemi. Že jsou zprávy o Messiho sbohem relevantní, dokazuje i tweet legendy minulosti Carlese Puyola. Někdejší vynikající obránce už se s Messim na sociální síti rozloučil.

Kapitánovi Barcelony zbývá ještě jeden rok z platného kontraktu, který uzavřel v roce 2017. Ve smlouvě má mít klauzuli, že pokud o to požádá před zahájením ročníku, od sezony 2020/2021 může odejít do jiného klubu zadarmo. Pokud by tuto možnost nevyužil, má výstupní klauzuli na astronomických 700 milionů eur (18,2 miliardy korun).

Barcelona argumentuje tím, že možnost odejít zdarma Messimu vypršela 31. května. Jenže hráčovi právníci prý tvrdí, že letošní koronavirovou pandemií ovlivněná sezona v tu chvíli neskončila, proto se klauzule mohla posunout až do léta, kdy se ročník v Barceloně uzavřel po neúspěšné Lize mistrů.

Pokud se informace potvrdí, Messi opustí Barcelonu po dlouhých dvaceti letech. Překonal snad všechny myslitelné klubové rekordy, na svém kontě má 748 zápasů, 646 gólů a 260 asistencí. Také v uplynulé sezoně byl nejlepším střelcem i nahrávačem týmu. Jemu i klubu chyběla týmová trofej, na kterou Barcelona nedosáhla.

Setkání s Guardiolou v Manchesteru City?

Ve 33 letech zbývají mimořádnému fotbalistovi odhadem tři roky na absolutním vrcholu. Messi hodlá kopat do míče někde, kde bude co největší šance vyhrávat velké trofeje. Možná by se mu líbilo obnovení spolupráce s Pepem Guardiolou v Manchesteru City.

Klub arabských boháčů ale zůstává pod drobnohledem kontrolórů UEFA. Kvůli porušování finančních pravidel původně schytal dvouletý zákaz startů v evropských soutěžích, trest byl nakonec zmírněný na pokutu 10 milionů eur. Nicméně gigant z Manchesteru musí být maximálně opatrný, což při pokrytí nákladů na Messiho nebude úplně snadné.

Klíčové bude, zda Messi opravdu opustí Barcelonu zadarmo. V tu chvíli se ozvou určitě i další kluby, zmiňuje se Inter Milán, případně PSG a další.

