Real zuří! Hvězdný Hazard za repre nehrál ani minutu. Kvůli nadváze?

Belgická hvězda Eden Hazard na srazu reprezentace, kde ale nebyl fyzicky připravený na to, aby zasáhl do zápasů • Profimedia.cz

Slavný klub tohle hodně nadzvihlo. Eden Hazard zamířil na belgický sraz a s národním týmem strávil kompletní dvě utkání. Jenže v duelech v Dánsku (2:0) a s Islandem (5:1) při jasných výhrách své země neodehrál ani minutu! Trenér Roberto Martínez Hazardovo ponechání mezi náhradníky zdůvodnil jeho nedostatečnou fyzickou připraveností, lehkou nadváhu naznačují i aktuální fotografie. To naštvalo jeho zaměstnavatele ve Španělsku. Real dost dobře nechápe, proč vůbec hráč odjížděl, když se mohl v klubu chystat na novou sezonu.

Real si velmi přál, aby technický záložník zůstal přes reprezentační přestávku v klubu. Hazard má po dlouhém zranění a operaci kotníku co dohánět, premiérová sezona po přestupu z Chelsea nedopadla z jeho pohledu vůbec dobře.

Madridský kolos tlačil belgickou federaci, aby tentokrát svého někdejšho kapitána z nominace na Ligu národů vynechala. Trenérský štáb v čele se Zinedinem Zidanem spíš chtěl mít Hazarda pod kontrolou a chystat ho na blížící se start La Ligy. Stejný požadavek měli i na gólmana Thibauta Courtouise, který se nakonec do Madridu vrátil v pátek a do reprezentačních duelů nezasáhl. Národní tým vynechali také Martin Odegaard a Luka Modrič, kteří nahlásili drobné zdravotní problémy.

Trenér Roberto Martínez ale Hazarda přesvědčil, že ho potřebuje v kabině, navíc že pro něj bude dobré, když v rámci přípravy odehraje soutěžní zápas a nabere minuty na hřišti. Jenže realita nakonec vypadala úplně jinak.

S kondičními specialisty z Madridu se belgičtí trenéři dohodli na tom, že u Hazarda budou pokračovat ve speciálním režimu, vzhledem k jeho těžkému zranění kotníku nechce nikdo nic riskovat. Bývalý kapitán týmu se k mužstvu připojil necelých 24 hodin před zápasem v Dánsku. Tím pádem bylo jasné, že první zápas začne na lavičce. Nakonec se při výhře 2:0 na trávníku vůbec neobjevil.

Následně i přes nevoli svého zaměstnavatele odjel na Island, kde hrála Belgie v úterý. „Nevíme, jestli bude hrát, ještě není ve stoprocentní kondici,“ reagoval před zápasem v Lize národů trenér Martínez. To můžou naznačovat i Hazardovy fotky z tréninku, kde se pod oblečením nerýsuje zrovna vypracovaná figura...

Na domácím stadionu v Bruselu se Hazard v úterý znovu objevil jen mezi náhradníky. Sledoval jasnou výhru favorita 5:1, sám se nešel ani rozcvičovat. Tím pádem na srazu neodehrál jedinou minutu. Tak proč vůbec na sraz národního týmu jezdil?

Nepracuje dost?

Je jasné, že v kancelářích Realu tohle všechny pořádně naštvalo. Místo aby Hazard nabíral kondici před novou sezonou, proseděl dva zápasy na lavičce a klub jej neměl pod kontrolou. U Hazarda jde o mimořádně citlivou situaci, protože Real do něj hodně investoval a potřebuje, aby se hráči druhá sezona v klubu povedla.

Do Realu přestoupil z Chelsea před rokem v létě za 100 milionů eur, měl by se stát jedním z lídrů týmu. Jenže od zimy bojoval se zraněním kotníku a po operaci se ztěžka dostával do formy.

Roční anabáze v Madridu zatím připomíná spíš fiasko, než rozkvět jednoho z nejnadanějších fotbalistů světa. Mluvilo se o jeho nedostatečné připravenosti a nadváze, během letní pauzy se chlubil spíš fotkami z dovolené, než jak se pilně chystá na sezonu.

Evidentně zatím nepracuje tak vehementně, jak to dělají jiné ikony Realu, například Sergio Ramos nebo Karim Benzema. A to mu fanoušci dávají najevo.

V minulé sezoně zasáhl do 22 zápasů a vstřelil jediný gól. Nový ročník La Ligy startuje Real 20. září proti Santanderu. A bude velice zajímavé sledovat, v jaké formě dorazí belgická star, jejíž záře výrazně uhasíná.