Messi klidní Barcu: paráda pravačkou! Kolem kouče jsou ale tahanice

Otec a manažer v jedné osobě Jorge Messi by se ve středu měl setkat s prezidentem Barcelony Josepem Bartomeuem

Touha po odchodu a spory s klubem? To už je zřejmě opravdu minulost. Lionel Messi ve středu nastoupil za Barcelonu k druhému přípravnému utkání po neúspěšné a divoké snaze zamířit v létě jinam. V duelu proti Gironě pomohl k vítězství 3:1 dvěma góly a hlavně ten první (po ráně pravačkou!) stál za to. Když si při střídání podal ruku s trenérem Ronaldem Koemanem, srdce fanoušků Barcy plesalo. Nový kouč pak mluvil i o situaci Luise Suáreze.

Byly to celkem logické obavy. Nebude Messi celou sezonu myšlenkami trochu jinde, když na Camp Nou už vlastně vůbec nechtěl hrát? Opravdovou odpověď samozřejmě poskytnou až soutěžní zápasy, příprava ovšem zatím může Barcelonu nechat v klidu.

Katalánský gigant ve středu v růžových dresech přehrál Gironu a argentinský kapitán u toho byl hodně vidět.

Nejdřív hezky uvolnil Trincaa, který přihrával Coutinhovi před prázdnou bránu na první gól. Pak už se Messi trefoval sám. Za vápnem si rychle zasekl míč, pravačkou do něj práskl a s pomocí tyče krásně zvýšil na 2:0. Po přestávce už vystřelil svou obvyklou levou nohou, k další trefě mu tentokrát přispěla teč obránce.

Krátce po hodině hry stejně jako téměř celá základní jedenáctka střídal, u postranní čáry si podal ruku s koučem Koemanem. Zdá se, že tahle spolupráce může fungovat. Barcelonu ještě v sobotu čeká generálka proti Elche, do La Ligy vstoupí za týden soubojem s Villarrealem.

Koeman řeší Suáreze

Španělský deník Marca přišel s informací, že Koeman by u toho však na střídačce ještě paradoxně být nemusel. Jeho jmenování do funkce totiž prý stále není papírově stvrzené u tamní fotbalové asociace. Údajně kvůli tomu, že bývalý trenér Quique Setien se s Barcelonou zatím nedohodl na odstupném a oficiálně je tak klubovým koučem stále on.

Koeman po utkání mluvil i o situaci Luise Suáreze, kterému již dříve oznámil, že s ním nepočítá. Uruguayský střelec byl blízko přestupu do Juventusu, v posledních dnech se ovšem jednání zadrhla. Co s ním tedy bude?

„S Luisem jsem mluvil dnes ráno. Teď počkáme a uvidíme, jestli se mu povede odejít, nebo ne. Ale jinak respektujeme platné smlouvy, a pokud Luis zůstane součástí týmu, bude pro nás dalším hráčem,“ nechal Koeman Suárezovi otevřené dveře. Jeho kontrakt (stejně jako ten Messiho) vyprší za rok.

Jinak však hodlá vedle Messiho, Coutinha či Griezmanna sázet na mladší hráče. Proti Gironě se velmi dobře prezentoval křídelník Trincao (20 let) i stoper Ronald Araujo (21). A připomeňme i sedmnáctiletého supertalenta Anssumane Fatiho. „Dobře víme, že máme velmi šikovné mladé hráče. Je důležité, že hrají roli v tréninku i v přípravných zápasech,“ podotkl Koeman.

A ocenil i Philippa Coutinha, který se do klubu vrátil z hostování v Bayernu Mnichov. S bavorským celkem dosáhl v minulé sezoně na tři trofeje, teď se chce konečně ukázat i na Camp Nou, kde v minulosti bojoval s nepřízní fanoušků. „Aktuálně je v ohromné pohodě, trénuje a hraje dobře. Má velkou kvalitu a mějme na paměti, že potřebuje podporu trenéra i fanoušků,“ uvedl Koeman na adresu osmadvacetiletého Brazilce.