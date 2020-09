Letní události v La Lize: Rušno v Barceloně i Valencii a spořivý Real

Bouře v Barceloně

Pro fanouška „blaugranas“ to bylo sakra krušné léto. Prezident Josep Bartomeu to má nahnuté. Je téměř jisté, že blízké volby nevyhraje. I kvůli turbulentnímu jednání s Lionelem Messim. Argentinec, který v A-týmu působí od roku 2004, byl v jednu chvíli na odchodu z klubu. Klub obsadil někdejší klubovou hvězdu Ronalda Koemana do role nového trenéra. Má organizaci vrátit „nizozemskou školu“ fotbalu. Jeho nástup do úřadu nepřežili Arturo Vidal, Ivan Rakitič a na odchodu je i Messiho velký přítel Luis Suárez.