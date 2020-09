Hřebíkův kritický pohled na Messiho hru: Klub se mu nesmí podřídit

V argentinském Rosariu fanoušci věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal. Vyšli kvůli tomu do ulic. • Reuters

Když jste hru Lionela Messiho analyzoval v roce 2012, konstatoval jste: Má všechno, co vyžaduje současný fotbal, proto je geniální. Jak je tomu nyní?

„V roce 2012 nám z analýzy vyšlo, že Messi má vynikající prostorové převzetí míče prvním dotykem, vedení míče ve sprintu takové, že např. ve srovnání s Ronaldem má na stejnou uběhnutou vzdálenost ve sprintu dvakrát víc kontaktů a tím dvakrát víc možností řešení herní situace. A způsob obcházení soupeře má na světě určitě také nejlepší. To obcházení má intuitivně skoro vždy přes stojnou nohu bránícího hráče. Skoro nikdy nepřijde o míč při obcházení, když je tam dostatek prostoru. Tyto schopnosti a dovednosti má stále, a proto je hodnocen jako jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Ale v současnosti prochází obdobím vývoje fotbalu, kdy už si ani u nejúspěšnějších týmů ty největší superhvězdy nedělají, co chtějí.“

Proč? Vždyť mají geniální schopnosti a dovednosti.

„Současný fotbal se vyvinul tak, že týmové pojetí v obranné i útočné fázi nabývá o mnoho víc na důležitosti než dřív. Hodně se vyvinula hlavně obranná fáze.“

V jakém smyslu?

„Zónová obrana sice byla už i v minulosti kvalitní, ale byla pasivní. V posledních letech se proměnila v aktivní zónovou obranu s presinkem, hranou na malé hloubce a šířce. A tím je málo prostoru pro manipulaci s míčem. Zároveň se vyvinula do větší bezpečnosti k vlastní bráně. Když se hráči špatně zapojují do obrany, dochází k přečíslení útočných hráčů. Potom hlavně v nebezpečném prostoru je to velký problém. Pokud si zanalyzujeme evropské soutěže, dojdeme k jednoznačnému závěru: nejúspěšnější týmy kvalitně brání a jsou úspěšnější než týmy s výbornými individualitami, ale špatnou obrannou fází.“

Takže i Messi musí bránit.

„Vývoj nám v současné době ukazuje, že pokud se do obranné fáze u kvalitních týmů nezapojí všichni hráči, mužstvo není tak úspěšné jako týmy, ve kterých se zapojují všichni. Kvalitní týmová obranná fáze se vzájemným zajišťováním včetně individuálního způsobu bránění pokryje nadstandardní hráče s nadstandardními dispozicemi, jakými jsou Messi a spol. Ti mohou naplno využít své mimořádné přednosti jedině v týmových součinnostních situacích. Znamená to, že se musí zapojit do obranné fáze, aby mohli i následně po zisku míče lépe zaútočit ve výhodných pozicích a s pomocí součinností, které znají všichni hráči. Pak se dostanou do situací, ve kterých můžou co nejlépe využít svoje nadstandardní schopnosti a dovednosti. Když vezmeme Messiho v Lize mistrů 2019/20, dal pouze tři góly. Ronaldo vstřelil jen čtyři. Naproti nim Lewandowski patnáct. Když dělám analýzy,