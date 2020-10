Jak zabít velkoklub. Valencii ničí její majitel, střídá trenéry a pouští opory

Abychom plně pochopili současnou situaci Valencie, je potřeba se vrátit na samotný začátek éry Petera Lima.

Netopýři začali sezonu 2013/14 hrozivě, z úvodních 16 zápasů vyhráli jen šestkrát. Pod novým manažerem Juanem Antoniem Pizzim nakonec došli alespoň na osmé místo, i to bylo ale daleko pod očekáváním šéfů. Ani finanční situace klubu nevypadala zrovna růžově, pak se ale přihlásil o slovo nový investor. Majoritní sedmdesátiprocentní podíl klubu odkoupil Peter Lim.

Byznysmen ze Singapuru zbohatnul na palmovém oleji, svou firmu Wilmar prodal v roce 2010 za jednu a půl miliardy dolarů. Hnutí Greenpeace popsalo Limovu společnost jako „největšího a nejšpinavějšího obchodníka s palmovým olejem na světě“.

Fanouškům nedodal moc radosti ani fakt, že Valencia byla pro Lima přinejlepším třetí volbou, když vybíral, který klub koupí. Před vstupem do španělského celku se pokusil stát bossem Liverpoolu, poté neúspěšně nabízel Silviu Berlusconimu odkup jeho většinového podílu v AC Milán.

Nový majitel ale začal dobře, hned na úvod totiž zbavil Valencii milionových dluhů a do klubu s čistým štítem přivedl nového trenéra, Nuna Espírita Santa. Portugalský kouč, momentálně vedoucí Wolverhampton, tehdy přicházel jako trenérská naděje z Rio Ave. Jak později odhalil bývalý výkonný prezident Amadeo Salvo, jmenování Nuna hlavním koučem byla jedna z podmínek, které si Lim určil při jednání o koupi klubu.

Důvod je jasný – singapurský podnikatel je blízký přítel Jorgeho Mendese, fotbalového superagenta, který tahá za nitky napříč TOP ligami. A Nuno Espírito Santo je Mendesovým klientem, dokonce tím vůbec prvním. Bylo to poprvé, a zdaleka ne naposledy, co portugalský manažer zasáhl do dění ve Valencii… Koneckonců, prvními posilami byli André Gomes a Rodrigo, tehdy Mendesovi klienti.

Experiment Neville

První sezona pod Nunem se povedla, Valencia se díky čtvrtému místu v lize vrátila do Champions League. Další ročník už ale tak prozářený sluncem nebyl. Dorazily zajímavé posily jako Álvaro Negredo, Aymen Abdennour a Joao Cancelo (ano, všichni zastoupení Mendesem), ale hned zkraje tým přiškrtila šňůra proher a Nuno v listopadu rezignoval.

Pak přišel krok, který fanoušky Valencie děsí dodnes – hlavním koučem se stal Gary Neville. Jeden z nejlepších beků nejen své doby, jistě, ale jako trenér žádná sláva. Vyhrát dokázal jen něco málo přes třetinu zápasů a dohlížel třeba na výprask 0:7 od Barcelony v semifinále Copa del Rey. Anglická ikona dostala v březnu padáka a Netopýři doletěli sotva na dvanácté místo.

Proč vůbec Neville práci ve španělském velkoklubu dostal, když jeho jedinou předchozí trenérskou zkušeností byla role asistenta u anglického národního týmu? Jestli jste jako odpověď vypálili jméno „Jorge Mendes“, máte samozřejmě pravdu.

Právě on totiž Nevilla s Limem seznámil, singapurský boháč poté zainventoval do týmu Salford City ve čtvrté anglické lize, který spoluvlastní Gary Neville a další hvězdy ze slavné „Class of ´92“ jako jeho bratr Phil, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs a Nicky Butt. Garyho jmenování do funkce byl od Lima takový dárek novému kamarádovi, a bohužel nepovedený experiment pro Valencii. Však se z něj nějakou dobu sbírala…

Co víc, Netopýři byli v mínusu více než 100 milionů eur a museli hromadně prodávat. André Gomes, Paco Alcácer, Shkodran Mustafi si balili kufry, aby se naplnila klubová kasa. Přišli třeba Nani nebo Ezequiel Garay, klienti… no, však víte koho.

Taková je Valencia pod Peterem Limem – prodává své nejlepší hráče, nahrazuje je Mendesovými koňmi, a protáčí co nejvíc trenérů. Frustrující pro fanoušky zvyklé na úspěchy a dlouholeté oddané služebníky typu Caňizarese či Ayaly.

Po nejlepším trenérovi studená válka

I klub, který byl schopný na lavičce udělat čtyři změny za sezonu, se aspoň jednou trefil do černého, když v květnu 2017 najal Marcelina. Shodou okolností bývalého kouče rivalů z Villarrealu, kteří jej propustili kvůli neshodám s vedením jen pár dní před začátkem sezony 2016/17.

V Marcelinovi Netopýři konečně získali kouče, kterému důvěřovala celá kabina. Měl podporu klubu i fanoušků a dvakrát za sebou je dokázal vytáhnout na čtvrtou příčku a dostat do semifinále Evropské ligy. A hlavně – byl u toho, když Valencia ve finále Copa del Rey 2019 překvapivě přetlačila Barcelonu 2:1 a slavila první trofej za poslední dekádu.

Takže… Proč kouč, který zařídil největší úspěchy klubu za deset let, už na lavičce není? Následující sezonu začal remízou se Sociedadem, prohrou se Celtou Vigo a výhrou nad Mallorkou… a byl vyhozen.

„Dostal jsem padáka za to, že jsem vyhrál pohár,“ kroutil pak hlavou španělský stratég. Nešlo ale jen o to, Marcelino nebyl zrovna kamarád s Peterem Limem, majitel chtěl totiž mít větší vliv na přestupech. Spolu s koučem se začali bouřit i hráči (včetně lídrů jako byl zkušený zadák Ezequiel Garay), ale hlavně fanoušci.

Začala víceméně studená válka. Na jedné straně Lim a jeho rodina, na druhé oddaní příznivci Valencie, kteří začali na stadion víc a víc nosit transparenty proti singapurskému byznysmenovi a požadovat jeho odchod z klubu. Ani na hřišti to nebylo ono. Marcelinův nástupce Albert Celades skončil poté, co během 15 zápasů vyhrál jen dvakrát.

Pod už tak nepříjemnou situací ještě pořádně zatopila Limova dcera Kim, instagramová influencerka, několika příspěvky na sociální síti. „Někteří fanoušci Valencie zase nadávají mně a mojí rodině. Copak to nechápete? Ten klub je náš, a my si s ním můžeme dělat, co chceme. Nikdo nám na to nemůže nic říct,“ postěžovala si například. Zřejmě nepochopila, že i když vám fotbalový klub patří, bez spokojených fanoušků to moc neznamená.

Celades byl šestým trenérem, který pod Limovou šestiletou vládou skončil. Změn ale bylo více, věčný asistent Voro se hned ve třech sezonách stal dočasným koučem, v jednom ročníku dokonce dvakrát. Chvíli po Celadesově odchodu rezignoval sportovní ředitel César Sánchez – shodou okolností také šestý muž na této pozici pod Limovým dohledem. Zkrátka ve sportovním vedení to je pořádný kolotoč.

Hodně štěstí, Javi…

Kouč číslo sedm? Peter Lim v létě ukázal na Javiho Graciu, který dříve vedl Málagu, Rubin Kazaň, a Watford. Ten dotáhl až do finále FA Cupu. Bývalý spolehlivý defenzivní záložník ale skočil rovnýma nohama do úplně rozoraného týmu.

Valencia zase musela prodávat. Útočník Rodrigo, nejlepší střelec klubu v několika posledních sezonách, vyslyšel volání bláznivého génia Marcela Bielsy a posílil Leeds United, ambiciózního nováčka Premier League.

Zlatý chlapec Ferrán Torres odešel do Manchesteru City, bohatý klub za něj dal „jen“ 23 milionů eur. Stoperovi Ezequielu Garayovi vypršela smlouva. A klíčové duo středopolařů, Francis Coquelin a kapitán Dani Parejo, odešlo k rivalovi z Villarrealu. První jmenovaný za pouhopouhých 6,5 milionu eur, druhý dokonce zdarma.

Ano, Peter Lim skutečně pustil kapitána svého klubu, který hrdě nosil dres Valencie skoro deset let, k odvěkým soupeřům úplně zadarmo. Parejo mimochodem v nedělním vzájemném zápase dal vítězný gól Villarrealu na 2:1, nastoupil s kapitánskou páskou. I první branku "žluté ponorky" dal bývalý hráč Valencie, Paco Alcácer.

Náhrady za ztracené opory? Přesně 0. Netopýři kromě čtyř navrátilců z hostování nepřivedli nikoho nového.

Lim výrazně utáhl opasek, mzdy hráčů dle zpráv ze Španělska spadly o 40 procent. Gracia podle zdrojů deníku Marca po konci přestupního okna konfrontoval klubového prezidenta Anila Murthyho s otázkou, proč po odchodech klíčových hráčů nedostal žádnou posilu, navzdory tomu, že odevzdal seznam vytipovaných jmen. Výsledkem byla hádka, po které naštvaný trenér málem rovnou rezignoval. V odchodu mu zabránilo jen to, že by v takovém případě musel klubu zaplatit třímilionovou pokutu. Před Graciou tak stojí mission impossible – udělat lepší výsledek s nepoměrně horším kádrem.

Podle zpráv z léta Peter Lim poprosil svého věrného přítele Jorgeho Mendese, aby mu pomohl najít kupce, který by se stal novým majitelem klubu. Malá jiskra naděje. Jenže žádný zájemce se dosud neobjevil. Fanoušci Valencie, největší oběti Limovy krutovlády plné trenérských kolotočů a zpackaných přestupů, zatím budou muset trpět dál.