Ostuda Realu? Budíček, řekl Courtois. Kouče Barcelony urazil soupeř

Výhru hostům zařídil gólem v 16. minutě Anthony Lozano. Cádiz porazil Real v lize poprvé od roku 1991 a na jeho hřišti zvítězil vůbec poprvé po předchozích dvanácti neúspěšných pokusech. Obhájce titulu je navzdory první ligové prohře v sezoně po pěti duelech stále v čele neúplné tabulky, stejně bodů mají ale i Getafe, které zdolalo Barcelonu 1:0, Cádiz a Granada.

"Porážka je vždycky dobrá, protože je to budíček, který vás přiměje znovu makat. Uvědomíte si díky tomu věci, které děláte špatně a snažíte se zlepšit. Neměli bychom tomu přikládat takovou důležitost," citoval klubový web Courtoise.

"Proti Šachtaru musíme předvést dobrý výkon, vyhrát a jet na Camp Nou se sebevědomím," uvedl osmadvacetiletý Belgičan. Podle něj si tým musí rozebrat utkání a zaměřit se na určité věci. "Náš výkon v prvním poločase byl velmi slabý, třikrát nebo čtyřikrát jsem musel zasahovat, nevyhrávali jsme individuální souboje a Cádiz byl lepší prakticky v každém ohledu," prohlásil Courtois.

Kouč Zinédine Zidane provedl o přestávce čtyři změny. "Po pauze jsme se zlepšili, ale nemohli bychom si stěžovat, kdybychom po první půli prohrávali o dvě tři branky. Když nechytnete začátek, zkomplikuje se to, což se nám přihodilo. Není to ale výmluva," konstatoval Zidane.

"Ve druhé půli jsme hráli lépe, ale nepodařilo se nám skórovat, protože Cádiz má výborně organizované mužstvo, které výborně brání. Je to těžké, když s takovým týmem prohráváte," uvedl Courtois.

"Musíme si to mezi sebou vyříkat. Kromě pátečního tréninku nás všech dvacet hráčů netrénovalo pohromadě. Kvůli reprezentačním přestávkám nejsme spolu, ale není to výmluva," řekl bývalý gólman Genku, Atlética Madrid a Chelsea.

Realu se v utkání zranil kapitán Sergio Ramos, kterého Zidane o poločase vystřídal. Rozsah jeho zranění zatím není jasný. "Doufejme, že to není nic vážného, dostal koňara," uvedl Zidane.

Koeman si po prohře stěžoval na urážky od obránce Getafe

Trenér fotbalistů Barcelony Ronald Koeman si po sobotní nečekané prohře 0:1 s Getafe ve španělské lize stěžoval na urážky od domácího obránce Allana Nyoma. Nizozemský kouč také zpochybnil penaltu, z níž padl vítězný gól.

Koeman na tiskové konferenci vysvětlil, o čem si po zápase povídal s trenérem Getafe Josém Bordalásem. "Upozornil jsem ho, že jeho hráč s číslem 12 (Nyom) se ke mně nechoval s respektem a řekl mi něco ošklivého. Nebudu to opakovat, ale urazil mě," uvedl Koeman, který utrpěl první soutěžní porážku od srpnového nástupu do Barcelony.

"Řekl jsem Bordalásovi, že si musí se svým hráčem promluvit, protože takové chování v moderním fotbale nemůžeme akceptovat," doplnil nástupce odvolaného Quiqueho Setiéna.

Bordalásovi se údajný výstup kamerunského reprezentanta vůči barcelonskému kouči příliš nezdál. "Znám ho dobře. Je hodně soutěživý, ale také velmi zdvořilý. Netoleruju svým hráčům špatné chování. Pochybuju, že by ho Nyom urážel," konstatoval trenér Getafe.

Zápas rozhodl v 56. minutě Jaime Mata proměněnou penaltou po souboji Djeného Dakonama s hostujícím Frenkiem de Jongem. "Nevím, jestli to měl být pokutový kop. Vypadalo to, jakoby si pro něj šli a my jim to spolkli. Ani nevím, jestli tady byl videorozhodčí," prohlásil Koeman.

Hráči Getafe udělali 20 faulů oproti barcelonským deseti. Tým z předměstí Madridu byl potrestán čtyřmi žlutými kartami, hosté třemi. "Nerad mluvím o rozhodčích, ale pokud jste viděli, kolik měli faulů a kolik dostali karet, můžete si udělat vlastní obrázek," uvedl Koeman.

Jeho svěřenci měli proti Getafe držení míče téměř 73 procent, ale výsledkem byl jen sedm střel. "Věděli jsme, že se tady hraje hodně špatně, ale snažili jsme se rychle pracovat s míčem. Oni nám hru pořád přerušovali fauly," řekl sedmapadesátiletý kouč.

Barcelona je v neúplné tabulce La Ligy po čtyřech odehraných zápasech devátá se sedmi body.