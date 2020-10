Chvála na Čecha! Byl lepší než jiný slavný gólman, prozradil otec rivala

2002. Ve finále ME do 21 let proti Francii vychytal Petr Čech penaltový rozstřel. • Archiv deníku Sport

Otec brankářské jedničky Realu Madrid Thibauta Courtoise v rozhovoru pro belgický deník Le Derniere Heure přiznal, že jeho syn měl před dvěma roky po příchodu do španělského velkoklubu velké problémy s tehdejší gólmanskou jedničkou Keylorem Navasem, který prý osmadvacetiletého belgického reprezentanta nerespektoval. Thierry Courtois dal situaci do kontrastu s tou v roce 2014, kdy jeho syn přestoupil z Atlética Madrid do Chelsea a dlouholetá jednička klubu Petr Čech dělala prý vše proto, aby se Courtois junior cítil v novém působišti dobře.

„(Navas) nebyl dobrým týmovým kolegou, můj syn s jeho podporou nemohl počítat. Naopak Petr (Čech) přijal Thibauta v Chelsea velmi dobře. Vzal ho na první trénink, vždy mu radil a pomáhal mu integrovat se. Byl to skvělý týmový kolega, na kterého se vždy mohl spolehnout. Totéž nelze říci o Keylorovi,“ řekl Courtois senior.

„Thibaultův příchod do Realu byl naopak trochu komplikovaný. Sezona už začala a on byl v přípravě pozadu. Aby mohl být jedničkou, musel počkat dva nebo tři zápasy. Jeho integrace nebyla snadná, protože tam vždy byl Keylor, který měl dobré postavení v klubu a přátelský vztah s novináři. Když loni odešel do PSG, všechno bylo jednodušší,“ poukázal Courtoisův otec na to, že Kostaričan Navas loni v létě podepsal v PSG čtyřletou smlouvu.

V sezoně 2018/19 si pozici jedničky nakonec vybojoval Courtois, po nepovedeném úvodu a odvolání trenéra Julena Lopeteguiho ale Real zaostal ve španělské lize za Barcelonou a nedokázal obhájit ani triumf v Lize mistrů. S návratem kouče Zinédina Zidanea ale Real v minulé sezoně ovládl ligu a v probíhajícím ročníku je na druhém místě. V Lize mistrů je naproti tomu po dvou zápasech s jedním bodem poslední ve skupině.