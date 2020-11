Šílený kiks gólmana! Messiho jesličky i frustrace, favorit ztrácí na Real

Sobotní večer nedopadl pro hvězdný celek dobře. Fotbalisté Barcelony remizovali na hřišti Alavesu 1:1, ve španělské La Lize ztratili čtvrtý zápas za sebou. Dvanácté místo v tabulce a pouhých osm bodů po šesti zápasech je něco naprosto neakceptovatelného. Poslední duel nezvládl především gólman Neto, který obrovskou hrubkou pustil domácí tým do vedení. Lionel Messi vymýšlel a dělal, co mohl, nicméně ani on nedokázal zařídit pro svůj tým očekávané tři body.