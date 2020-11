Guardiola odmítl návrat na Camp Nou: Mé dny v Barceloně jsou sečteny

V Barceloně zářil jako hráč a později i jako trenér. V období 2008 – 2012 získal Pep Guardiola s týmem tři mistrovské tituly a dvakrát vyhrál Ligu mistrů, odvedl skvělou práci, na niž žádný z jeho početných nástupců už nedokázal plnohodnotně navázat.

Victor Font, jeden z kandidátů na uvolněné prezidentské křeslo Barcelony, proto před blížícími se volbami slíbil, že v případě svého zvolení přivede Guardiolu zpět.

Což by bylo terno.

Jenže devětačtyřicetiletý kouč Fontovi tento volební trumf z rukou okamžitě vyrazil.

„Řekl jsem to už mnohokrát: Mé dny v Barceloně v roli trenéra jsou sečteny,“ prohlásil Guardiola po sobotním vítězství 1:0 na hřišti Sheffieldu. „Jednou mi to už stačilo. Klub má navíc v Ronaldu Koemanovi skvělého trenéra, takže je to passé. Do Barcelony se vrátím už pouze jako fanoušek a divák.“

Guardiolovi zbývá poslední rok kontraktu se Citizens a chce se soustředit na zisk titulu v Premier League i Lize mistrů.

„Jsem v klubu neuvěřitelně šťastný. Pořád mám velkou touhu uspět a to je nejdůležitější,“ uvedl kouč, který přišel do Anglie před čtyřmi lety z Bayernu Mnichov.