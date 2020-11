Svědectví o Messim: Teror! Chování je ubohé, tvrdí muž od Griezmanna

Francouzský útočník přišel do Barcelony v létě 2019 za 120 milionů eur (přes tři miliardy korun) z Atlétika Madrid. V první sezoně na Camp Nou ale Griezmann často strádal, ve 48 zápasech vstřelil jen 15 branek, na jeho poměry jde o mizernou bilanci.

O svou pozici v novém klubu musel od prvních krůčků tvrdě bojovat. „Antoine přišel do míst, kde měl Messi vliv úplně na všechno. Je zároveň císařem i panovníkem. S novým hráčem nebyl spokojený,“ prohlásil pro francouzský časopis France Football Griezmannův někdejší poradce a agent Eric Olhats.

„Messiho chování bylo ubohé, Griezmannovi to dal pocítit. Slyšel jsem ho vždycky říkat, že s Messim nemá problém, jenže nikdy nemluvil o situaci okolo. Je to režim teroru, ať už jste s ním, nebo proti němu,“ vyjádřil se fotbalový agent.

Na Camp Nou proběhla bouře na konci léta. Po výbuchu ve čtvrtinále Ligy mistrů s Bayernem (2:8) Messimu došla trpělivost a veřejně oznámil, že chce odejít. Rok před koncem platného kontraktu ale Barcelona trvala na proplacení výstupní klauzule, což bylo pro jakéhokoliv zájemce neřešitelné. Messi, aby nešel do sporu se svým klubem, nakonec couvl, vrátil se k tréninku a v Barceloně zůstal.

„Podle mě tím zjišťoval, jakou roli v klubu má. Jestli dál může mluvit o tom, kdo do klubu přijde a kdo z něj odejde. Typický Messi!“ čertil se Olhats. „Je tak dobrý na hřišti, jako je mizerný mimo něj. Barcelona už nějakou dobu trpí. V tomhle klubu propukla rakovina a zjevně to zanechalo nějaké stopy,“ narazil na to, že španělský vicemistr nevstoupil dobře ani do nové ligové sezony.

Griezmann zatím v devíti zápasech zapsal dvě branky. „Nemocný je klub, ne on,“ odmítl Olhats pokles formy svého někdejšího klienta. „Minulý rok, když Antoine přišel, s ním Messi vůbec nemluvil, ani mu pořádně nepřihrál míč. Z adaptace na nový klub udělal skutečné trauma, podepsalo se to na něm. Přidejte k tomu odstoupení prezidenta a tři různé trenéry v posledním roce. Podmínky tam zkrátka nejsou dobré,“ vyjmenoval nejpalčivější problémy katalánského klubu.

SESTŘIH: Juventus - Barcelona 0:2. Messi v ráži, Moratovi neuznali tři góly