Barcelona a problém Griezmann. V kouči sílí obavy: Snažíme se, ale…

„Když mi po příchodu do Barcelony řekli, že je volná dvojka, zajásal jsem. Tohle číslo nosil můj hrdina Dani Alves. Hned jsem si ho vzal. Symbolicky. Strašně rád bych na něj navázal,“ říká Sergino Dest • Profimedia.cz

Podepsáno. Sergino Dest přestoupil z Ajaxu do Barcelony za 25 milionů eur • Profimedia.cz

Barcelonu v létě emotivně opustil kanonýr Luis Suárez, což mělo uvolnit nohy právě Griezmannovi. Francouzský střelec se posunul na úplný hrot, dostal víc prostoru, aby to ve své druhé sezoně v katalánské metropoli rozbalil naplno.

Jenže na nějakou explozi to u Griezmanna zatím nevypadá. 29letý hráč, který stál 120 milionů eur (více jak 3,1 miliardy korun) plus 15 milionů v následných kompenzacích, má z 57 utkání bilanci 17 branek a pět asistencí. To je na hráče takového kalibru zatraceně málo.

Trenér Ronald Koeman mu po svém nástupu do funkce vyjádřil důvěru, stále doufá, že se útočník nakopne a ve spolupráci s Lionelem Messim začne fungovat. Jenže body francouzskému reprezentantovi stále chybějí, což začíná znepokojovat i přísného nizozemského odborníka.

TOP evropské přestupy: Rušno v Anglii, Lipsko našlo náhradu za Schicka

„Snažíme se mu pomáhat, ale všechno záleží na něm,“ pověděl Koeman diplomaticky. Problémem u Griezmanna je sebevědomí, které při absenci gólů i asistencí padá logicky k bodu mrazu. Navíc se neustále mluví o tom, že si nemůže sednout s Lionelem Messim, naposledy o chladném vztahu promluvil jeho bývalý agent.

Griezmann zcela jistě ještě dostane v Barceloně prostor, aby o svých kvalitách přesvědčil. Zdroje dobře informovaného španělského deníku Sport mluví o tom, že útočník na sobě na tréninku tvrdě pracuje, snaží se nelichotivou bilanci zlomit.

Griezmann má v Barceloně dlouhodobou smlouvu až do léta 2024. Do konce sezony nejspíš klub neopustí, ale pokud by jeho výkonnostní propad pokračoval, nejspíš otázku setrvání bude na konci ročníku řešit hráč i samotná Barcelona.

SESTŘIH: Juventus - Barcelona 0:2. Messi v ráži, Moratovi neuznali tři góly