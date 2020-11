Šéf La Ligy o Messiho odchodu: Nic se nezmění! Kritizoval City

K odchodu Lionela Messiho se schylovalo už v létě. Ještě k němu nedošlo, ale všichni v okolí španělského fotbalu se pomalu smiřují s tím, že sezona 2020/21 bude pro argentinskou superstar poslední v dresu Barcelony. Pro Blaugranas to může být zásadní problém, ale co pro samotnou La Ligu? Její prezident Javier Tebas hlásá jasně: „Jsme připraveni!“

Mít, nebo nemít ve své soutěži jednoho z nejlepších hráčů světa, ne-li historie, to je docela zásadní rozdíl. Podle Javiera Tebase, prezidenta La Ligy, se ale nic moc nezmění. „Byli bychom samozřejmě radši, kdyby tu zůstal. Ale odešli i Ronaldo a Neymar, a my si nevšimli, že by se něco změnilo,“ cituje jej server Goal.com. „Jsme připraveni,“ dodává.

Rovnou si rýpl i do celku, který má o Messiho největší zájem. „Vypadá to, že jediný klub v Premier League, který mluví o tom, že by vzal Messiho, je Manchester City. A ten jedná mimo pravidla,“ popíchl bohatý klub, kterému kvůli porušení Financial Fair Play hrozilo i vyloučení z evropských pohárů. „To, co dělají, jsem kritizoval mnohokrát. City nejsou nijak ovlivnění pandemií covidu, ani ničím jiným, protože jsou financováni jinak než ostatní. Proti tomu nejde nijak bojovat.“

Finance jsou důležitým tématem i u Messiho současného týmu, Barcelony. Ale zatímco City mají plnou kasičku, Katalánce trápí dluhy, a to až do výše 800 milionů eur.

„Barcelona rozhodně nezvažuje insolvenci,“ ujistil Tebas. „Jejich dluh je teď možná o něco větší, ale před pandemií koronaviru byli zcela solventní. Sice nejsou tak schopní splácet dluh, ale kvůli tomu snížili platy. Takhle se chovají i jiné kluby, nejde o to, že by trpěli kvůli špatnému managementu,“ bránil odstupujícího prezidenta Barcelony Josepa Mariu Bartomeua.