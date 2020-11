Gigant na 10. místě? Koeman sepsul brankáře: Takový gól nemůže Barcelona dostat!

Trenéra fotbalistů Barcelony Ronalda Koemana naštval inkasovaný gól po chybě brankáře Marca-Andrého ter Stegena, kvůli němuž jeho tým v sobotním utkání 10. kola španělské ligy prohrál na hřišti Atlética Madrid 0:1. Katalánský celek nevyhrál v La Lize pět z posledních šesti zápasů, v neúplné tabulce je desátý a prožívá nejhorší start do soutěže od sezony 1991/92.

Barcelona má po osmi zápasech La Ligy pouze 11 bodů. Před 29 lety jich získala osm, ale to jen kvůli tomu, že se tehdy za vítězství udělovaly dva body místo dnešních tří. Barcelona, za niž v té době hrál Koeman, navzdory špatnému vstupu do sezony vybojovala titul a navrch přidala premiérový triumf v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ), předchůdci Ligy mistrů.

O třetí prohře Barcelony v ligovém ročníku rozhodl v nastavení úvodního dějství Yannick Carrasco, který si obehrál vyběhnuvšího Ter Stegena a z dálky se trefil do prázdné branky. "V první půli jsme hráli velmi dobře, ale tým jako Barcelona nemůže inkasovat v nastavení takový gól. Byla to naše chyba. To se nemůže stát," řekl Koeman deníku Marca.

Where was Ter Stegen going?😂😂 pic.twitter.com/Fzq3XhqLUT — Ali 🇬🇭🇳🇬 (@TheBeardedRauI) November 21, 2020

"Hráči pracují dobře, ale chceme lepší výsledky. V zásadě jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Měli jsme dvě velké šance na srovnání. Vždycky je těžké dohánět ztrátu, navíc Atlético výborně brání," uvedl nizozemský kouč.

Zodpovědnost za postavení v tabulce vzal na sebe. "Výsledky musí být lepší. Musíme věřit hráčům, které mám, a zlepšit se v obraně i útoku. Potřebujeme vítěznou sérii," prohlásil někdejší kouč Ajaxu Amsterodam, Valencie, Evertonu či nizozemské reprezentace, odkud zamířil do Barcelony.

Mužstvu se navíc zranili obránci Gerard Piqué, který střídal po 62 minutách, a Sergi Roberto. Podle klubového webu má Piqué vymknuté koleno, zatímco Roberto si poranil stehno. Délku jejich absence určí až podrobnější vyšetření.

Atlético neprohrálo ani osmý zápas v ligové sezoně. Jeho kouč Diego Simeone si v La Lize připsal premiérovou výhru proti Barceloně, na niž potřeboval 18 zápasů. A to navzdory tomu, že mu kvůli nákaze koronavirem chyběl bývalý útočník Barcelony Luis Suárez.

"Hrajeme teď velmi dobře, což tvrdím už nějakou dobu. Dává nám to sebevědomí do další práce. Hráči obětují všechno pro tým a jeden pro druhého," prohlásil argentinský trenér.

Jeho tým se díky vítězství bodově dotáhl na vedoucí San Sebastian, který dnes nastoupí na hřišti nováčka Cádizu. Atlético poté bude mít dvě utkání k dobru.