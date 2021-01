Barcelona přemohla Huescu. Messi má 500. start, nahrál na vítězný gól

Atlético šlo do vedení v 41. minutě po kombinaci dvou nejlepších týmových střelců v aktuálním ligovém ročníku. Suárez předložil míč Marcosi Llorentemu, který ranou zpoza vápna a s přispěním teče soupeře dal šestý gól v sezoně.

Domácím ve druhé půli ještě zkomplikoval situaci Víctor Laguardia, který dostal červenou kartu po zásahu videorozhodčího za ostrý skluz. Přesto se Alavésu podařilo v 84. minutě vyrovnat díky vlastnímu gólu Felipeho.

"Rojiblancos" ale v hektickém závěru přece jen vyválčili tři body. Suárez se devátou brankou v ročníku a čtvrtou za poslední čtyři zápasy dotáhl v tabulce střelců na vedoucí dvojici Iago Aspas, Gerard Moreno.

San Sebastian se trápí už od začátku prosince, v lize vyhrál z posledních osmi zápasů jediný. S Pamplonou od 20. minuty prohrával po brance Jonathana Calleriho. Šestou remízu Realu Sociedad v sezoně zařídil ihned po výměně stran devatenáctiletý mládežnický reprezentant Španělska Ander Barrenetxea.

Jediná branka duelu Huesca - Barcelona padla v 27. minutě, kdy Messi poslal dlouhý centr do pokutového území, na který si naběhl Frenkie de Jong. Messi se vrátil do sestavy po doléčení kotníku a návratu z prodloužené vánoční dovolené v Argentině a vedle 500. startu za Barcelonu ve španělské lize to byl jeho 750. zápas ve všech soutěžích. Barca je v tabulce pátá, Huesca se ztrátou čtyř bodů na nesestupové pozice poslední.

Španělská fotbalová liga - 17. kolo:

Bilbao - Elche 1:0

Branka: 25. Muniain,

Alavés - Atlético Madrid 1:2

Branky: 84. vlastní Felipe - 41. Llorente, 90. Suárez,

Eibar - Granada 2:0

Branky: 55. a 76. Gil,

San Sebastian - Pamplona 1:1

Branky: 46. Barrenetxea - 20. Calleri), Huesca - FC Barcelona 0:1 (27. De Jong.