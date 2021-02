Nejlepší posila Barcelony je z druhé ligy. Pedri udivuje jako obyčejný kluk

Barcelona je zvyklá nakupovat superhvězdy za obří sumy. Ale co když je nejlepší posilou teenager, co přišel z druhé ligy za 8 milionů eur? Pedrimu je osmnáct a připomíná Iniestu. Milují ho nároční fanoušci, pro něž je paprskem v temnotě, a tleská mu i velký šéf Messi.

Fanoušci i novináři mají rádi jedno hezké klišé. Tenhle hráč je nový Pelé, nový Maradona, nový... (dosaďte podle libosti). Jen si vzpomeňte, jak se všichni předháněli, který mladíček z brazilské ligy dostane nálepku „nový Neymar“, zatímco ten „starý“ válel v Barceloně a nebylo mu ještě ani pětadvacet.

Jednou za čas se však stane, že takové přirovnání naprosto perfektně sedí. Třeba v případě Barcelony, která hledala „nového Iniestu“ poslední dva roky, od chvíle, co se Don Andrés rozhodl, že své fotbalové symfonie bude komponovat v japonském Kóbe.

Zdánlivá mission impossible, ale vypadá to, že se povedla. Chlapec, který má nahradit jednu z největších legend barcelonské historie, se jmenuje Pedri. Blaugranas si ho vyhlédli ve druhé španělské lize, kde válel už jako školák. Měl být investicí do budoucna. Koronavirová krize, po které i velkokluby musely utahovat opasky, ale kasou otřásla natolik, že Barcelona musela změnit svůj přístup.

Místo nákupu drahých superhvězd bude čím dál víc dávat prostor mladým talentům, kteří mají barcelonský styl hry v DNA. To Pedriho vystřelilo z kolonky „svou šanci někdy dostane“ mezi hvězdy áčka.

Katalánec z ostrova

Barcelonu má skutečně v krvi, i když pochází z ostrova Tenerife, přes 2 tisíce kilometrů daleko od svatyně jménem Camp Nou. Odmalička je ale fanouškem a ctí rodinnou tradici. Jeho dědeček v desetitisícovém městě Tegueste, kde spravoval fotbalový klub a vedl restauraci, založil odnož oficiálního barcelonského fankubu, v rodině se po generace předávají i talíře s logem slavného klubu.

V patnácti měl Pedri sice blízko do Realu Madrid, ale zasáhl osud. Tréninkový test, kterého se měl zúčastnit, byl kvůli sněhovým závějím v hlavním městě zrušen. Šikula se tak musel předvést jinde, před jinými trenéry. A ti mu řekli tradiční: „Ozveme se vám.“ Však víte, jak tyhle fráze dopadají…

Ryzím talentem udivoval po celou mládežnickou kariéru. Technicky převyšoval každého, s kým sdílel hřiště. Jen jedno mu nebylo shůry dáno – v každém týmu byl nejmenší.

„V patnácti jsme ho vytáhli do áčka. Když jsme ho viděli hrát, žasli jsme. Naší jedinou obavou bylo, že není fyzicky připravený na fotbal s dospělými chlapy. Není to zrovna největší kluk,“ vzpomínal Toni Otero, technický sekretář Las Palmas, který s Pedrim podepsal první smlouvu. „Ale od prvního tréninku s áčkem jsme poznali, že se zvládne adaptovat velmi dobře. Jeho první zápas byl předsezonní přátelák v Marbelle proti Almerii. Měl za sebou dva týdny tréninku s A– týmem, a hned byl nejlepší na hřišti. Dělal si, co chtěl.“

Styl druholigového mužstva z Kanárských ostrovů Pedrimu neuvěřitelně seděl. Sportovní ředitel Rocco Maiorino si chlapce nemohl vynachválit a pár vřelých slov o něm prohodil i se svým kamarádem Ramonem Planésem. Ten je teď sportovním ředitelem Barcelony, v té době byl asistentem Erika Abidala.

Planés se přijel podívat, jestli starý známý nepřehání. A rozzářily se mu oči, když Pedriho kouzla viděl naživo. To je on, to je náš nový Iniesta! Zanedlouho si s mladíkem plácl nad smlouvou.

Prosté, ale důležité

Přirovnání k jedné z největších legend Barcelony se kolem Pedriho točilo ještě předtím, než navlékl modročervený dres. „Když mu bylo devět, připomínal mi Iniestu. Pořád říkám, že když jsem ho viděl poprvé, věděl jsem, že je v něm něco speciálního,“ vyprávěl pro web The Athletic Ruben Delgado, který šikovného záložníka vedl v mládeži v Tegueste.

Mimochodem, zrovna v době, kdy Pedrimu bylo devět, dal Iniesta vítězný gól ve finále mistrovství světa a byl dost možná nejpopulárnějším fotbalistou ve Španělsku.

„Mají podobný styl – všechno je elegantní, přirozené, jednoduché tím nejlepším způsobem, ale zároveň důležité. Nedělá složité kličky, nechce každému dávat jesličky, dělá prosté, ale správné věci. Odmalička byl jiný, viděl fotbal jinak než ostatní, nacházel volné prostory, které jiní nenašli. Je to dar,“ doplnil Delgado.

Když se Pedri přesunul na Camp Nou, stihl s Barcelonou zažít neslavné vypadnutí z Ligy mistrů a změnu vedení. Ronald Koeman původně do médií vyhlašoval, že čarovný chlapec z ostrova Tenerife je na áčko ještě moc mladý a měl by odejít na hostování. Jeho konkurencí v ofenzivní části záložní řady byli Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé nebo Portugalec Trincao.

Jenže i Koeman brzy prozřel. Po zdařilých trénincích ho pustil do hry z lavičky v prvních třech zápasech, ve čtvrtém kole v Getafe už mu našel místo v základu místo Coutinha.

Pedri i při prohře 0:1 patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Pár dní poté svým prvním gólem při debutu v Lize mistrů pomohl srazit Ferencváros 5:1. A pak už se to vezlo: základ v El Clásiku (byť při prohře 1:3) i proti Juventusu, kdy prcek Pedri dělal trhací kalendář ze zkušeného Cuadrada, a brzy první ligový gól při jasné výhře 5:2 nad Betisem.

Objetí od Messiho

Chlapec z Tegueste se totiž naučil to, co větší jména s blyštivější historií tak dobře nedokázala. Zapadnout. Slova, že Pedri dělá jednoduché, ale důležité věci, jsou platná i mimo hřiště. Nechová se jako hvězda, je to obyčejný kluk, co nosí své věci v plastové tašce místo drahé bagáže od Dolce & Gabbana. Vyjde s každým.

„Vyprávěl nám, jaká je v kabině skvělá atmosféra. Nejvíc mu imponují zkušení hráči, kteří si každého mladíka, jako je on nebo Ansu Fati, vezmou pod křídla a starají se o něj,“ sdělil pro The Athletic rodinný přítel Oscar Ledesma.

Pedri se nezbláznil ani z toho, že v roce 2020 byla situace pro Barcelonu obzvlášť složitá – žádné úspěchy, koronavirem přiškrcená kasa, rezignující prezident, i sám Messi už měl pomalu sbaleno k odchodu…

Naštěstí ale věci z tašek vrátil zase zpátky, a ještě, že tak. Právě největší barcelonská hvězda si totiž s Pedrim rozumí nejvíc. Naladili se na stejnou vlnu, to Coutinho ani Griezmann předtím nedokázali.

Třeba v nedávném zápase s Realem Sociedad Pedri třetinu svých přihrávek (10) rýsoval právě na argentinskou desítku. Messi mu na oplátku dal balon devětkrát. Třešničkou na jejich spolupráci je zatím nádherná patička, kterou úžasně důvtipný Pedri svému slavnějšímu kolegovi stylově nahrál na gól proti Valladolidu (3:0).

Messi mladého parťáka pevně objal. Dobře ví, že tohle je nejen „nový Iniesta“, ale hlavně první Pedri. Skromný kluk s talentem od pánaboha a Barcelonou v krvi. Všechno má před sebou.