Gól Vaclíkova kolegy! Šílené zaváhaní obrany, vzpomínka na pohár

Fotbalisté Sevilly se radují ze vstřelené branky do sítě Elche • Profimedia.cz

Celý život se gólům snaží bránit. O jejich střílení se jim ani nezdá. Občas se ale nějakému brankáři při závěrečné mele v šestnáctce soupeře poštěstí.

Ve španělské lize se zadařilo marockému brankáři Bunúovi, kolegovi Tomáše Vaclíka v Seville. „Je to neuvěřitelné. Těžko se mi to popisuje. Ani jsem nevěděl, jak to mám slavit,“ přiznal Bunú po utkání, jehož skóre v 94. minutě uzavřel na 1:1.

Euforie byla veliká, marocký gólman létal po hřišti jako smyslů zbavený a svléknul si oranžový brankářský dres. To samozřejmě znamenalo trest v podobě žluté karty, jejíž udělení v podstatě zápas ukončilo.

Kuriózní situaci v duelu na půdě Valladolidu však hodně napomohla domácí obrana. Odražený míč po rohovém kopu vracel do vápna záložník Sevilly Oscar. Kop se mu příliš nepovedl. Vypadalo to, že skákavý pokus se snáší za brankovou čáru.

Balon však nakonec skončil na tyči, odrazil se a stále zůstával ve hře. Tohle byl moment, který domácí obránci včetně gólmana podcenili. Míč jen sledovali a čekali, až opustí hrací plochu. K tomu asle nedošlo. Využil toho En-Nesjrí, který mezi ně vlétl a balon pohotově vrátil do předbrankového prostoru na střed šestnáctky.

Na hranici malého vápna se po něm marně natahoval hostující Jules Koundé, který ho jen lehce a nakonec šťastně pro Bunúa tečoval. Marocký gólman zřejmě jen zavřel oči a balon napálil do sítě.

Zásah brankáře Sevilly připomenul téměř 14 let staré osmifinále Poháru UEFA, jehož nástupnickou soutěží je Evropská liga. V roce 2007 se za španělský tým proti Šachtaru Doněck prosadil gólman Andrés Palop.

Ten se trefil přímo z rohu hlavičkou a jeho vyrovnání vedlo nakonec k vítězství 3:2 po prodloužení. Sevilla následně dokonce celou soutěž ovládla, když ve finále po penaltách zdolala Espaňol.