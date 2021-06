Jak Ancelotti změní Real: čistka v kádru, hráče vycepuje „seržant"

Antonia Pintuse přivedl do Realu Zinedine Zidane • Profimedia.cz

Real Madrid bude hubnout! Přeneseně, co se týče šíře kádru, ale taky doslova. Carlo Ancelotti hodlá ukázat dveře ještě sedmi dalším hráčům, kteří budou na cestě ze Santiago Bernábeu následovat kapitána Sergia Ramose . Těm, kteří zbydou, plánuje zásadně zlepšit fyzičku, na což najal přísného kondičního kouče.

Real v uplynulé sezoně skončil v lize těsně pod vrcholem, na šampiona Atlético mu chyběly jen dva body. I to je ale na španělského obra málo, příští ročník už musí završit na prvním místě. Pomoci tomu má hlavně zlepšení zdraví hráčů. Madridský klub došel na stříbrnou příčku i přesto, že musel nějakého hráče zařadit na marodku hned šedesátkrát!

To už se nesmí stát. Real tak povolal zpět muže s přezdívkou „Seržant.“ Ta patří Antoniu Pintusovi, 58letému kondičnímu trenérovi, který poslední dva roky strávil v Interu Milán po boku Antonia Conteho. Předtím ale působil v madridském velkoklubu, přivedl ho Zinédine Zidane. Má se za to, že přísný italský kondiční kouč velkou měrou přispěl k tomu, že Real ovládl Ligu mistrů třikrát v řadě.

Nový trenér Carlo Ancelotti věří, že Pintus zlepší kondici hráčů, kteří v minulé sezoně kromě covidu prodělali i nezvykle vysoké množsví svalových problémů. Kouč, který je známý svou přísností a vysokými nároky na hráče, si má nejvíc vzít do parády Edena Hazarda. Drahá hvězda trpěla na zranění, především na trable s kotníkem, a často taky na přebytečná kila.

„Když jsem na dovolené, tak jsem prostě na dovolené, a přiberu přes léto pět kilo. Teď jsem nabral na 80, ale za deset dní to bylo zase pryč,“ přiznal Hazard loni pro Foot Magazine. Tvrďák Pintus má zařídit, aby si volno zas tak opulentně neužíval. Koneckonců, španělský deník Marca píše o tom, že jeho oblíbenou frází je „Myslíš si, že už máme hotovo?“ U hráčů při cvičení vždy hledá práh bolesti, a nebojí se jít o kus za něj. Zkrátka Seržant.

Sedm hráčů ven

Ancelottiho kádr musí hubnout i v přeneseném slova smyslu. Když italský stratég přičte všechny navrátilce z hostování, napočítá na soupisce 33 jmen. Podle zpráv deníku Marca se rozhodl vyškrtnout sedm hráčů, kteří odejdou na hostování nebo na trvalý přestup. Kapitán Sergio Ramos byl prvním z nich.

Záložníci Dani Ceballos a Martin Ödegaard, kteří se oba vrací z hostování v Arsenalu, by neměli najít svá jména na seznamu nechtěných. Hlavně norský kreativec má mít pod Ancelottim větší roli, než kterou dostával od Zidana.

Kdo si naopak na Santiago Bernábeu přijde jen vyslechnout, ať si hledá něco nového? Do téhle skupiny by měl patřit útočník Borja Mayoral, který už hostoval ve Wolfsburgu, Levante a naposledy v AS Řím. Real ho podle informací italských médií chce s Římany vyměnit za univerzála na kraj zálohy či obrany Leonarda Spinazzolu.

AC Milán by zase rád zápůjčku Brahima Díaze proměnil v trvalý přestup. Na další hostování budou zřejmě odesláni talenti Takefusa Kubo (naposledy Getafe) a Reinier Jesus (naposledy Borussia Dortmund).

Ancelotti se musí také rozhodnout, jak naloží s Lukou Jovičem. 23letý Chorvat si na život v Madridu zatím nenavyknul, Realu se ale další hrotový útočník v případě zranění či trestu Karima Benzemy může hodit.

Navzdory spekulacím by v královském velkoklubu měl zůstat i záložník Isco, otazník se vznáší nad Garethem Balem. Velšan se vrátí z Tottenhamu a o jeho budoucnosti rozhodne i to, zda najde motivaci, která mu v posledních letech v Realu velmi chyběla.