Ramos v slzách o konci v Realu: Klub stáhl nabídku. Nechtěl jsem odejít

V roce 2005 dorazil do Madridu jako uhlazený vlasatý mladík z jihu. Po 16 letech odchází v kůži legendy protřelé životem. Ověnčená trofejemi, těžkými bitvami, vzestupy i pády. Takový byl život Sergia Ramose v Realu Madrid. Ve čtvrtek jej (nedobrovolně) oficiálně ukončil. „Není to sbohem, ale naviděnou. Protože dřív, nebo později se vrátím,“ vzkázal dojatý drsňák na svolané rozlučce.

Ještě před rokem by si Real Madrid bez Sergia Ramose dokázal představit jen málokdo. V posledních měsících však velmi křehké madridské vztahy nabraly na dramatičnosti.

Pochybnosti o napjaté atmosféře přiživil sám Ramos, který si po čtvrteční klubové rozlučce nebral před novináři servítky.

„Možná, že si někdo myslí, že spojení Ramos a Real Madrid vypadalo jako perfektní manželství, ale ve skutečnosti tomu tak rozhodně nebylo,“ šokoval.

Konec legendy započal takřka už v lednu, ač si to v Madridu nikdo nechce natvrdo přiznat. Tehdy si klubová ikona řekla při úvodních jednáních o prodloužení smlouvy o dvouletý kontrakt a následně stejně dlouhou dobu v trenérské roli. Pro Florentina Péreze to byl neakceptovatelný požadavek.

Finální nabídka ročního kontraktu a platem sníženým o 10 procent bral Ramose zprvu jako urážku.

„Chtěl jsem dva roky. Cítil jsem, že si je zasloužím. Nakonec jsem ale couvnul a chtěl přijmout to, co nabízí klub, jenže mi bylo řečeno, že už je pozdě a nabídka není dále na stole,“ šokoval Ramos na tiskové konferenci.

Nepomohl ani rozhovor se staronovým trenérem Carlem Ancelottim. Italský klasik se pouze dozvěděl, že formovat novou tvář Real Madrid už musí bez jeho kapitána.

Nebyla to ovšem jediná ťafka, která 35letého stopera během jara potkala. Více než jindy zápolil se svým tělem. V zimě se podrobil operaci menisku, měl problém s lýtkem či zánětem šlachy stehenního svalu. Přesto dělal vše proto, aby figuroval v závěrečné nominaci na EURO.

Dokonce se stihl uzdravit na odvetné semifinále Champions League proti Chelsea. Marně. Real vypadl a Ramosův výkon se ocitl pod palbou kritiků. Pro reprezentačního kouče Luise Enriqueho to byl jasný signál – lídra na osmou velkou reprezentační akci nevzal.

Během pár týdnů potkaly Ramose dvě zcela zásadní osobní prohry: ne vyslyšel od klubu svého srdce i země, pro kterou by na hřišti položil duši. Hořký konec na Bernabéu jako by měl Ramos vepsaný ve hvězdách. Vždyť už to tak v Madridu chodí. Že s legendárními hráči nezachází prezident Pérez zrovna gentlemansky, se nějaký ten pátek ví. Své by mohli vyprávět Raúl González, Iker Casillas, Ronaldo. Ramos jen přibyl do party.

Přitom byl ústřední postavou při všech úspěších poslední dekády. Byl to právě muž s číslem čtyři ve finále Ligy mistrů v roce 2014 proti Atlétiku, kdo gólem v čase 92:48 vyrovnal, nasměroval „bílý balet“ k obratu a následnému desátému zisku trofeje pro evropského šampiona. Podobný scénář opakoval v pozdějších sezonách ještě třikrát. Úspěchy slavil i na domácí scéně – celkem získal s klubem 22 trofejí, což jej v historickém žebříčku Realu řadí na druhé místo.

Každý bude mít v živé paměti, jak se pod Josém Mourinhem přeorientoval z pravého beka, jenž piloval lajnu, na nekompromisního stopera, kterého uznával celý svět. „Nejlepšího v celé historii,“ naťukal ve čtvrtek do telefonu spoluhráč Toni Kroos.

Každý bude vnímat, jak před šesti lety převzal kapitánskou pásku a začal slavné značce šéfovat. Jak s oblibou a převážně úspěšně kopal penalty „dloubákem“ po vzoru Antonína Panenky.

A v neposlední řadě jak musel velkoklub opustit. „Nikdy jsem neměl v plánu z Realu odejít. Ani před týdnem. Nyní už však musím hledat jiný klub,“ hlesl ve čtvrtek se slzami v očích.

Bilance v Realu Madrid

sezony: 16 zápasy: 671 góly: 101 asistence: 39 žluté/červené karty: 234/26

469 - Tolik ligových utkání za „bílý balet“ Ramos odehrál. V historickém žebříčku mu patří čtvrté místo.

173 - Žádný jiný hráč neobdržel ve španělské lize více žlutých karet než Ramos

45 - Nejvíce startů za El Clásico rovněž drží odcházející ikona Realu.

27 - Přibližně na tolik milionů eur vyšel v roce 2005 Real, když jej kupoval.

22 - Pouze Paco Gento získal s Realem více trofejí (23) než rodák ze Sevilly.

20 - Ligový rekord drží Ramos i v počtu červených karet.

Úspěchy

Real Madrid 5x La Liga 4x Liga mistrů 4x Španělský superpohár 4x MS klubů 3x Superpohár UEFA 2x Španělský pohár Španělsko 1x vítěz MS 2x vítěz EURO

Kam by mohl zamířit

Premier League

Manchester United – Zkusit obstát i v nejlepší lize na světě? Proč ne! Rudí ďáblové by ikonu Ramosova ražení okamžitě přivítali.

Ligue 1

PSG – Poslední dílek do skládačky. Ramos by přinesl auru vítěze. Právě ta pařížskému gigantovi chybí k tomu, aby ovládl Champions League.

MLS

Inter Miami – Už před pár měsíci se spekulovalo, že klub chce Marcela. Ale získat Ramose? To už je jiná. Majitel David Beckham by v lanaření mohl sehrát důležitou roli.

Čína

Před rokem nabídka z Číny ležela na stole. Ramos s díky odmítl. Je téměř jisté, že se asijští megalomani znovu ozvou a hvězdného stopera zkusí zlákat.