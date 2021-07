Barcelona čeká škrty: platový strop brání Messimu i posilám, unikly mzdy

Na Camp Nou teď neexistuje vytíženější oddělení než účtárna. Barcelona dvakrát obrací každou minci, posily, které přivedla jako volné hráče, zatím nemůže registrovat. Mzdy stávajícího kádru jsou totiž nad platovým stropem, Katalánci se některého z drahých hráčů musí zbavit. Uniklé informace ukazují, nakolik by se jim několik odchodů vyplatilo.

Sportovní vedení Barcelony řeší teď hlavně setrvání Lionela Messiho. Ten je oficiálně volným hráčem. staronový prezident Joan Laporta ale ujistil fanoušky, že je vše na dobré cestě. Nový kontrakt by měl být podepsán brzy a argentinská ikona navzdory zájmu PSG a Manchesteru City zůstane na Camp Nou.

Jeho nová smlouva, i registrace už získaných posil Memphise Depaye, Emersona Royala, Sergia Agüera a Erica Garcii závisí ještě na jedné věci. Barcelona má platový strop - ten v roce 2019 činil 671 milionů eur (17,2 miliardy korun), poté, co koronavirus utáhl opasky, se smrskl na 348 milionů eur (necelých 9 miliard korun). V uplynulém ročníku mzdy hráčů převýšily, to už ale šéf La Ligy Javier Tebas od sezony 2021/22 nepovolí. Žádné výjimky, musí se škrtat.

Barcelona zatím prodala mladíky Jeana Todiba, Konrada de la Fuenteho a Matheuse Fernandese, na hostování do Wolverhamptonu poslala Francisca Trincaa. Tihle čtyři ale zdaleka nezatěžovali klubovou kasu jako jiní. Podle informací serveru Goal se Blaugranas snaží zbavit stopera Samuela Umtitiho a zkušeného středopolaře Miralema Pjaniče. Dokonce jim nabídli zrušení smluv, po kterém by mohli kamkoli odejít zadarmo. Do plánů trenéra Koemana totiž nezapadají. Na přestup jsou dostupní Philippe Coutinho a Martin Braithwaite.

Čerstvě uniklé informace o mzdách hráčů ukazují, že by tyto odchody uvolnily pod stropem poměrně hodně místa. Pjanič bere za rok 8,4 milionu eur (215 milionů korun), Coutinho ještě o 180 tisíc více. Umtiti pobírá 12 milionů eur (307 milionů korun).

Výplatní pásky dvou hráčů jsou výrazně odskočené. Lionel Messi je jasná jednička, tomu za rok přistane 70,758 milionu eur (1,8 miliardy korun)! Daleko před ostatními je ale i druhý největší boháč Antoine Griezmann. Francouzský útočník bere 45,834 milionu eur (1,173 miliardy korun).

Barcelona musí pod platovým stropem uvolnit dost místa na to, aby si mohla dovolit zaregistrovat čtveřici nových tváří i Messiho. Žádné výjimky prý La Liga nepřipustí. „Nemůžeme udělat speciální pravidlo pro Messiho nebo Haalanda,“ řekl v červnu ligový ředitel Javier Tebas. „Barcelona je na dobré cestě, aby výdaje na mzdy snížila, nic kvůli ní měnit nebudeme. Pravidly se musíte řídit,“ řekl jasně.

Dveře na Nou Campu označené nápisem VÝCHOD tak budou muset být chvíli v permanenci. Jinak liga ty nadepsané VCHOD jen tak otevřít nenechá...