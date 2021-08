Grygera: Messiho bych rád viděl v Itálii. V PSG vytvoří nové Galacticos

Co říkáte na odchod Messiho z Barcelony?

„Je to konec jedné éry. Spojení Messiho a Barcelony bylo dlouhodobé a úspěšné. Pro klub to bude něco nového. Na druhou stranu, už se spekulovalo v minulých letech, že půjde pryč. Schylovalo se k tomu, byl asi dvakrát na odchodu. Vždycky se to nějak zachraňovalo. Teď už to ekonomická situace neumožnila. Jinak by asi spolupráce obou stran pokračovala dál.“

Vidíte pozitiva v tom, že slavný útočník změní dres a asi i soutěž?

„Pro fotbalový svět je to zajímavé. Bude se řešit, kam zamíří. Je to teď atraktivní téma.“

Je pořád na vrcholu a jedinečný?

„Stále patří k nejlepším fotbalistům na světě. Ale možná taky potřebuje změnu, novou motivaci v jiném prostředí.“

Kde ho vidíte vy?

„Útok Messi, Mbappé, Neymar zní nadpozemsky. Počítám s tím, že kdyby na takový přestup opravdu došlo, hráli by všichni tři. Paris St. Germain je možná jediný z velkých klubů, jehož v této době nezasáhly ekonomické problémy. Může se stát, že tam vytvoří novodobé „Galacticos“. Pak by měli určitě jediný cíl, a to vítězství v Lize mistrů. Já bych byl rád, kdyby Messi zamířil do Itálie. Kredit ligy by se obrovsky zvýšil, kdyby v ní hráli Ronaldo i Messi. Ale nevím, jestli si to tam někdo může dovolit. Musel by tam hlavně chtít jít on.“

Což není úplně reálné, ne?

„Juventus do toho těžko půjde, když už má Ronalda. I když by mi to nevadilo. (úsměv) Několikrát se mluvilo o zájmu Interu Milán. Vím, že bývalý prezident klubu Moratti měl sen přivést Messiho. Jenže čínští majitelé měli nedávno finanční problémy, proto někteří hráči odešli. Souhlas k přestupu dostal i Lukaku. Už se jenom vyjednává, za kolik peněz půjde do Chelsea. Ale Messi je volný, je to jen na dohodě hráče, agenta a klubu. Kam by mohl jít kromě Paris St. Germain a Itálie? Pak už zbývá jen Anglie.“

Vy to máte jak – Cristiano Ronaldo, nebo Messi?

„Já jsem byl vždycky pro Ronalda. Messi má větší talent, je to hráč od Boha. Ronaldo tomu dává strašně moc, je opravdu vydřený. Fotbalu podřizuje všechno. Proto ho hodnotím výš. Vím, že je za tím spousta dřiny, kterou má svou hru podloženou. Na obou bývá tým závislý. Někdo říká, že to není dobře.“

A je?

„Musíme si uvědomit, jaký je na ně tlak. Každý očekává, že v rozhodujících zápasech, v kritických momentech to právě Ronaldo anebo Messi zvednou a rozhodnou. Mnohokrát se jim to podařilo. Ale když to nevyjde, jsou nejvíc kritizováni.“

Máte za to, že Barcelona už není, co bývala?

„Stalo se tam hodně změn, zásahů do týmu. Kvůli ekonomice i covidu. Hráči přicházeli, odcházeli, nový byl trenér Koeman. Možná se změnila i strategie klubu. Hodně to bylo v rovině: Messi a Barcelona rovná se úspěch anebo neúspěch. Teď se postaví jiná Barcelona, každý ji už nebude poměřovat s Messim. Všichni jsme v očekávání, jaká bude a jestli naváže na předchozí úspěchy.“