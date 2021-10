Barcelona má dočasnou náhradu za Koemana. Legenda měla říct ANO

Trenér Ronald Koeman skončil na lavičce fotbalové Barcelony. Nizozemský kouč, jenž byl už delší dobu kvůli neuspokojivým výsledkům pod tlakem, se s týmem oficiálně rozloučí během čtvrtka. U mužstva ho nahradí dosavadní trenér "béčka" Sergi Barjuán, jenž byl jmenován prozatímním koučem. Mužem, kterým by měl dlouhodobě mužstvo dostat z krize, je legendární záložník Xavi, který už měl klubovému prezidentovi na nabídku kývnout.

Vedení katalánského klubu došla trpělivost po středeční překvapivé prohře 0:1 s nováčkem Vallecanem, po níž je Barcelona v tabulce španělské ligy až devátá. O odvolání Koemana zástupci klubu informovali krátce po zápase na sociálních sítích. „FC Barcelona dnes večer propustila Ronalda Koemana z pozice hlavního trenéra týmu,“ uvedl klub na twitteru. „Prezident Joan Laporta ho o rozhodnutí informoval po prohře s Rayem Vallecano,“ dodali zástupci v oficiálním prohlášení.

O jeho nástupci se bude teprve jednat. Podle médií je hlavním favoritem bývalý dlouholetý hráč Barcelony Xavi. Jednačtyřicetiletý bývalý záložník vede druhým rokem v Kataru celek Al Sadd, kde má smlouvu ještě na dva roky. „Xavi řekl Laportovi ano,“ napsal deník Marca.

Na nejbližší tři zápasy do reprezentační pauzy mužstvo převezme další bývalý hráč Barcy Sergi Barjuán. Devětačtyřicetiletý někdejší reprezentant, jenž dosud vedl rezervní tým, ve funkci zůstane, dokud se nepodaří dotáhnout jednání o angažování nového stálého trenéra.

Xavi se už dříve nechal slyšet, že angažmá v katalánském velkoklubu jej nesmírně láká. „Vždycky jsem říkal, že Barca je můj hlavní cíl. To je můj domov, byl by to splněný sen,“ uvedl mistr světa i Evropy, jenž coby hráč slavil na Camp Nou osm ligových titulů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů.

Trpápení po Messiho odchodu

Barceloně sužované finančními problémy se v této sezoně nedaří a necelé tři měsíce po odchodu hvězdného Lionela Messiho do Paris Saint Germain se v lize propadá do průměru. Z posledních šesti soutěžních zápasů čtyřikrát prohrála včetně nedělní ligové porážky 1:2 v El Clásicu s odvěkými rivaly z Realu Madrid. V tabulce španělské ligy má Barcelona po deseti zápasech na kontě 15 bodů za čtyři výhry a tři remízy.

Kapitán Sergio Busquets se trenéra po zápase s Vallecanem zastal a zdůraznil, že na špatných výkonech nenese vinu jen kouč. „Všichni jsme na stejné lodi,“ konstatoval.

Bývalý reprezentační obránce Koeman převzal Barcelonu před minulou sezonou po odchodu Quiqueho Setiéna. Předtím dva roky trénoval nizozemský národní tým. Celkem Barcelonu vedl v 67 zápasech s bilancí 39 výher, 16 porážek a 12 remíz. Jediný triumf s klubem slavil v minulém ročníku Španělského poháru.