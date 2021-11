Vrátím se do Barcelony, plánuje Messi. Má vysněný post v managementu

Hvězdný fotbalista Lionel Messi potvrdil touhu vrátit se po konci kariéry do Barcelony, odkud před touto sezonou odešel do Paris St. Germain. Čtyřiatřicetiletý argentinský útočník v rozhovoru pro španělský deník Sport prozradil, že by jednou chtěl být technickým ředitelem. Neví ale, jestli se tak stane v katalánském klubu.

„Vždycky jsem tvrdil, že bych se rád vrátil a Barceloně pomohl jakýmkoli způsobem. Chci být užitečný a pomoci klubu, aby se mu dařilo. Rád bych se stal technickým ředitelem, ale nevím, jestli to bude v Barceloně. Chtěl bych klubu pomoci, protože ho miluju. Byl bych rád, kdyby se mu i nadále dařilo, pokračoval v růstu a pořád byl jedním z nejlepších na světě,“ řekl Messi.

Po konci kariéry se s rodinou do Barcelony vrátí. „Je téměř jisté, že tam znovu budeme žít. Přesně to má žena chce a chci to i já. Nevím, kdy v PSG skončím, ale přestěhujeme se zpátky do Barcelony,“ uvedl rodák z Rosaria.

Messi v Barceloně před aktuálním ročníkem neprodloužil plánovaný kontrakt, protože si ho katalánský klub nemohl dovolit kvůli pravidlům finančního fair play španělské ligy. Kapitán argentinské reprezentace, považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů historie, strávil v Barceloně do té doby celou dosavadní kariéru. Odehrál za ni 778 soutěžních zápasů a se 672 brankami je suverénně nejlepším střelcem v klubové historii. Messi mimo jiné s „Barcou“ vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu.

„Blaugrana“ se bez Messiho nedaří. V La Lize jsou až devátí. Kvůli neuspokojivým výsledkům skončil na trenérské lavičce minulý týden Ronald Koeman. Po polovině odehraných zápasů ve skupině Ligy mistrů jim patří třetí místo.

Naopak PSG je v Ligue 1 i ve své skupině Ligy mistrů první. Právě triumf v nejprestižnější evropské pohárové soutěži je Messiho hlavní ambicí s Pařížany. „Byl to jeden z důvodů mého příchodu do PSG. Má skvělý kádr,“ prohlásil Messi.

V útoku vedle bývalého spoluhráče z Barcelony Neymara nastupuje i s Kylianem Mbappém. „S Kylianem to ze začátku bylo zvláštní, protože jsme nevěděli, jestli zůstane. Zabýval se svými věcmi. Naštěstí ale zůstal a poznáváme se víc a víc jak na hřišti, tak mimo něj. Vycházíme spolu úžasně. V kabině panuje zdravá atmosféra,“ konstatoval držitel rekordních šesti Zlatých míčů.