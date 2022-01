Barcelona: plán na Haalanda a počty. Útočník si řekl o šílený plat

Útočník Barcelony Ousmane Dembélé se dohaduje s klubem o nové smlouvě, španělský celek by v létě rád přivedl Erlinga Haalanda • Koláž iSport.cz

Ferran Torres (21) už je v „domečku“, Barcelona ale plánuje útočné portfolio ještě rozšířit. Letním přestupovým cílem číslo jedna zůstává Erling Haaland (21). Španělský klub vymýšlí, jak nákladný transfer zafinancovat. Podle katalánského serveru Sport.es plánuje prodat tři hráče plus řeší, jak naloží s křídelníkem Ousmanem Dembélém (24). Francouzský útočník má kontrakt pouze do léta a zatím nechce prodloužit. Za nový podpis žádá nadstandardní podmínky, což katalánské vedení odmítá akceptovat.

Haaland patří mezi nejžádanější fotbalové zboží v Evropě. Mimořádný hráč, v jehož schopnostech je na fotbalovém trůnu vystřídat stárnoucí fenomény Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, je na radaru všech největších klubů.

Od léta mu začne platit výstupní klauzule 75 milionů eur (1,95 miliardy korun), což jsou kluby ochotné Borussii Dortmund bez větších problémů zaplatit. Mladý norský střelec si spolu s věhlasným agentem Minem Raiolou může vybírat z luxusních nabídek, které mu zájemci chystají.

O služby bundesligového kanonýra se hlásí i Barcelona. Vedení klubu řeší od léta enormní ekonomickou krizi, která se promítla i do výsledků na hřišti. Na Haalandovi ale chce postavit novou éru a hledá na něj finance. Počítá, že bude muset zainvestovat zhruba 200 milionů eur (5,2 miliardy korun).

Kde takové peníze sehnat? Pomoct mají transfery tří drahých hráčů, které je Barcelona ochotná obětovat. Všichni jsou aktuálně na hostování a klub počítá, že jejich prodeje mohou do pokladny přinést až 110 milionů eur (2,86 miliardy korun).

Prvním je Antoine Griezmann (30). Francouzský útočník se v létě vrátil do Atlétika Madrid. Španělský rival za zápůjčku zaplatil 10 milionů eur (250 milionů korun), součástí dohody je povinná opce na prodej. Pokud Griezmann v sezoně odehraje alespoň 50 procent zápasů (což už nyní splňuje), klub za trvalý přestup do Barcelony pošle dalších 40 milionů eur (miliarda korun). Částku zaplatí na konci dvouletého hostování, které Griezmannovi v Atlétiku skončí v červnu 2023.

Druhým hráčem na prodej je Philippe Coutinho (29). Brazilský záložník minulý týden odešel do Aston Villy, kde hned ve svém debutu skóroval proti Manchesteru United. Hostování mu běží do konce sezony, součástí dohody je i následná opce na prodej ve výši 40 milionů eur (miliarda korun).

Třetím na seznamu je Francisco Trincao (22). Portugalský křídelník hostuje od léta do konce sezony ve Wolverhamptonu. Anglický celek může uplatnit opci na prodej, která by Barceloně přinesla 30 milionů eur (750 milionů korun). Pokud Trincaa po sezoně do Španělska vrátí, Barcelona za roční hostování dostane 6 milionů eur (150 milionů korun).

Dembélému hrozí odstavení

Velkým tématem v kancelářích na Camp Nou je aktuálně Ousmane Dembélé (24). Francouzskému útočníkovi vyprší v létě pětiletá smlouva, aktuálně se s klubem dohaduje na možné další spolupráci. Podle zpráv ze Španělska si klade nepřiměřené podmínky, na něž není Barcelona ochotná přistoupit.

Dembélé se považuje za jednoho z nejlepších hráčů na světě a chce být náležitě ohodnocený - požaduje astronomický pětiletý kontrakt v hodnotě 500 milionů eur hrubého (12,5 miliardy korun), 20 milionů eur (500 milionů korun) jako bonus pro svého agenta a 20 milionů jako bonus pro sebe.

Takové nároky Barcelona nehodlá akceptovat. Dembélé přišel v létě 2017 za astronomických 130 milionů eur (3,25 miliardy korun) z Dortmundu, aby nahradil Neymara. Za čtyři a půl roku na Camp Nou ale velké naděje nesplnil. Vinou zranění často absentoval, bilance v aktuální ligové sezoně činí 6 zápasů a jediný gól. To rozhodně nejsou čísla pro hráče, který by měl patřit k nejlepším na světě.

Dembélé zatím nechce odejít v zimě, kdy by z jeho prodeje Barcelona mohla získat alespoň nějaké peníze. Klub svému hráči měl pohrozit, že v případě neprodloužení kontraktu by mohl celý zbytek sezony strávit na tribuně. Přesto by se v létě mohli objevit zájemci za jeho služby, pokud bude po vypršení stávající smlouvy k mání zadarmo.