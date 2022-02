Trénink a tribuna. Dembélé vydrbal s Barcou. Nedává to smysl, zuří Laporta

Místo dresu rozlišovák. Číslo sedm na barcelonském dresu do konce sezony patrně neuvidíme • Reuters

Tréninků si do konce sezony Ousmane Dembélé užije dost, ale zápasů? Těch asi moc nebude, jestli vůbec nějaký • Reuters

Pryč s ním za každou cenu. Takový byl plán. Nevyšel. Zimní přestupové okno se uzavřelo a je jasné, že Ousmane Dembélé zůstává v Barceloně do konce sezony. Hrát nebude, což jasně deklaroval kouč Xavi. Čeká ho pouze trénink a sledování zápasů z tribuny. „Rozhodl se setrvat. Nedává to smysl pro něj i pro nás,“ zlobil se prezident „Blaugranas" Joan Laporta.

Není žádným tajemstvím, že Barcelonu drtí finanční problémy. Obrovské dluhy nasekal již bývalý prezident Josep Maria Bartomeu. Především megalomskými přestupy. Jedním takovým byl i příchod Dembélého za 105 milionů eur (2,5 miliardy korun) z Borussie Dortmund v létě 2017.

Bartomeu stál v čele katalánského klubu v letech 2013 až 2020. Úřad po něm převzal Laporta. Nutno říct, že takřka v rozkladu. Než tenhle binec uklidí, chvíli to potrvá. Nicméně nezahálí a s vervou se pustil do práce. S řadou hráčů se dohodl na snížení platů, aby si trochu uvolnil ruce. Díky tomu mohl podepsat nové posily.

Aby Barcelona vůbec mohla zaregistrovat Ferrána Torrese z Manchesteru City, bylo nutné se domluvit se Samuelem Umtitim na nižší gáži. Stoper nedělal problém, čímž si dokonce vysloužil potlesk od spoluhráčů na tréninku.

Řešit jeden problém po druhém. Laporta postupuje systematicky, náročnější džob ve fotbalovém prostředí byste aktuálně hledali jen stěží.

Když otevřel složku s Dembélého jménem, asi netušil, kolik probdělých nocí ho to bude stát. Francouzovi na konci sezony končí smlouva. Nechat ho pláchnout zadarmo, když přišel za obrovskou pálku? Nepřijatelné. Xavi si čtyřiadvacetiletého záložníka vzal do parády, po zranění jej začal stavět a do médií prohlašoval, že na něm hodlá stavět.

Pak ale přišla schůzka Laporty, Dembélého a jeho agenta. Dohodneme se na nové smlouvě? Otázal se barcelonský prezident. Z protistrany se mu dostalo ujištění, že Francouz v Katalánsku hodlá pokračovat. Super. Jenže mělo to háček.

Dembélé pobírá 210 tisíc liber (6,1 milionů korun) týdně. To je sakra moc. Tohle si Barcelona nemůže v současné situaci dovolit, proto nová smlouva obsahovala nižší plat. Pochopitelně. Všichni vědí, jak na tom „Blaugranas“ jsou. Až na křídelníka se sedmičkou na zádech.

Ten přes svého agenta klubu vzkázal, že se považuje za hráče světových kvalit a podle toho chce být i placen. Nabídka se sníženým platem ho pohoršila. Tohle si nezasloužím, nechápal Dembélé. „Ousmane přišel za obrovské peníze, bere velký plat. Chtěli jsme s ním prodloužit, jenže si řekl o vyšší gáži,“ uvedl Laporta.

Rychle bylo jasné, že tohle manželství krachne. Buď přistoupíš na menší plat, nebo si hledej nové angažmá. Vyjádřila se jasně Barcelona. „S Ousmanem jsem mluvil, v klubu je spokojený a chce pokračovat,“ líčil v průběhu ledna Xavi. „Pokud ale nepodepíše, nebude hrát,“ dodal.

Klub jeho postoj podpořil. Dembélého agent následně jasně vzkázal, že jeho klient nový kontrakt nepodepíše. Hotovo. Konec.

Laporta neváhal a hned rozjel operaci – odchod Dembélého. Proč držet hráče, kterému v létě končí smlouva? Barcelona ho umístila na přestupovou listinu. Byla ochotna naslouchat nabídkám okolo 20 milionů eur. Ihned se začaly šířit spekulace, kam zamíří.

Mluvilo se o zájmu Manchesteru United, jenže se ukázalo, že „Red Devils“ o Dembélého v lednu nestojí. V létě to bude jiné. I další zájemci byli z Anglie. O Francouzovi se v rozhovoru rozpovídal kouč Chelsea. „Když jsem ho vedl v Dortmundu, byl to jeden z nejtalentovanějších hráčů, co jsem kdy viděl,“ vzpomínal Thomas Tuchel. "Blues" ale Barcelonu neoslovili.

„Měli jsme dvě dobré nabídky na Dembélého. Ani jednu neakceptoval. Jsme překvapení, že tu z Anglie nevzal,“ prozradil Laporta. Nešlo o United ani Chelsea, tak o koho? Batcelona v poslední přestupový den jednala s Arsenalem o Pierre-Emerickovi Aubameyangovi, kterého nakonec přivedla. Mezi řečí měl padnout i dotaz, zda by „Gunners" nechtěli Dembélého.

To ale nebyla ona nabídka z Anglie, kterou Laporta myslel. Do hry se totiž na poslední chvíli vložil Tottenham. Kouč Antonio Conte hledal posilu na křídlo za každou cenu, ukázal na Dembélého, ten ale odmítl. „Nedává to smysl pro něj ani pro nás,“ nechápal Laporta.

Problém je, že Dembélé má o sobě vysoké mínění. Je hráčem světových kvalit a jít hrát do Tottenhamu, který bojuje o umístění v top 4 Premier League, aby si zahrál Ligu mistrů? Kdepak. Francouz chce bojovat o trofeje.

Poslední přestupový den se Dembélé nacházel v Paříži, místní Saint-Germain totiž na poslední chvíli zvažovalo jeho angažování. PSG s Barcelonou jednalo o výměně, jenže dohoda se nezrodila.

„Myslíme si, že Ousmane má dohodu s jiným klubem na léto. Takhle nějak nám to prezentoval agent. Nevíme, co si myslí, ale budeme jednat v zájmu klubu,“ řekl rezolutně Laporta.