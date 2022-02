Aubameyang: V Arsenalu byl problém s Artetou. V Barceloně má podmínku

Pierre-Emerick Aubameyang začíná novou kapitolu kariéry, její start byl dost složitý. Arsenal nechal hráče, který byl ještě nedávno kapitánem klubu, odejít do Barcelony zadarmo. Gabonský útočník se v Katalánsku už stačil vymezit proti svému bývalému kouči, zatímco jeho nový zaměstnavatel si podmínkou ve smlouvě pojistil, aby už nedělal žádné průšvihy.

Aubameyanga přivedl do Arsenalu ještě Arséne Wenger jako ohromnou posilu z Borussie Dortmund. Gabonský kanonýr se osvědčil, několik sezon byl nejlepší střelcem klubu a dostal i kapitánskou pásku. Poslední rok pod trenérem Mikelem Artetou mu ale nevycházel. Na hřišti podával matné výkony, navíc s ním nebylo jednoduché pořízení. Vše vyvrcholilo v půlce prosince, kdy Aubameyangovi byla odebrána kapitánská páska poté, co nedorazil na předzápasový trénink.

Jeho následný odchod do Barcelony se taky neobešel bez trochu telenovely. Katalánský klub naplánoval, zrušil, a pak přece jen zorganizoval jeho zdravotní prohlídku, Aubameyang přitom říkal, že je v Barceloně jen na návštěvě u otce. Arsenal ho původně měl pustit na hostování, nakonec jej „blaugranas“ přenechal na přestup zadarmo.

Teď, když mohl v klidu navléknout modro-červený dres strádajícího velkoklubu, se konečně rozpovídal o turbulentních časech. „Byly to složité měsíce. Ale takový občas fotbal je,“ řekl na tiskové konferenci, kde byl představen jako nová posila Barcelony. „Za sebe mohu říct, že jsem nikdy nechtěl udělat nic špatného. Teď už je to minulost, já se chci soustředit na přítomnost,“ dodal.

A neodpustil si rýpnutí do kouče, který jej kvůli problémům s disciplínou vyřadil ze sestavy. „Myslím si, že potíže byly jen s Artetou. On se rozhodl. Nemůžu říct moc věcí, prostě jsem nebyl šťastný, to je vše,“ řekl.

Ve španělské La Lize, kde Barcelona momentálně sedí na pátém místě s patnáctibodovou ztrátou na vedoucího rivala Real Madrid, teď Aubameyang začne novou kapitolu. Tým vedený legendárním záložníkem Xavim Hernandézem si pojistil, aby se situace, jaká s Gaboncem nastala v Arsenalu, už neopakovala. Podle španělských médií má totiž Aubameyang ve smlouvě až výhružnou klauzuli - pokud se dopustí jakéhokoli disciplinárního prohřešku, Barcelona může jeho kontrakt okamžitě zrušit.