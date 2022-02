Příběhy uzávěrky přestupů: drama, comeback, rozjezd i telenovela

Rozhodně největší drama celé uzávěrky. Gabonský střelec přiletěl v pondělí ráno do Barcelony, aby finalizoval své hostování. Kluby se však nedohodly na tom, z jak velké části převezmou „blaugranas“ Aubameyangův plat. „Kanonýři“ proto bývalého kapitána povolali zpět do Londýna. Katalánský velkoklub se však nakonec rozhodl získat útočníka na přestup bez finanční náhrady a s Aubameyangem domluvil značné snížení mzdy. Arsenal se zbavil značně nákladného kontraktu.

Kohouti z Turína

Rodrigo Bentancur (24) + Dejan Kulusevski (21)

Juventus -> Tottenham

Přestup a hostování s opcí

Nejprve sportovní ředitel Fabio Paratici, poté trenér Antonio Conte a nyní dvě posily do záložní řady. Na trase Turín – severní Londýn je v posledních měsících velmi rušno. „Kohouti“ se do své DNA snaží dostat vítěznou mentalitu „staré dámy“, s jejíž pomocí by rádi ukončili čekání na trofej, jež trvá už takřka 14 (!) let. Prostor novým posilám uvolnili Giovani Lo Celso a Tanguy Ndombele, kteří zamířili hostovat do Villarrealu, respektive do Lyonu.

2023 – Až do léta příštího roku bude trvat Kulusevského hostování s opcí, která se změní v povinný přestup v případě splnění blíže nespecifikovaných sportovních cílů.

„Jsem vděčný Tottenhamu za tuto příležitost. Premier League jsem si chtěl vždy vyzkoušet,“ Dejan Kulusevski o svém novém angažmá.