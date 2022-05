Benzema: Záporák i hrdina toužící po Zlatém míči, v cestě mu stojí City

Ač mu věk už dávno přelezl přes třicítku, v omlazeném trojzubci s Brazilci vedle sebe jako by omládl o deset let. Ještě v lednu ztrácel v historických tabulkách Karim Benzema na legendárního Alfreda Di Stéfana dvě branky. Dnes je před ním o 13 gólů. Na druhého Raúla Gonzáleze mu schází dva zásahy.

Je v laufu. Nelze ho umlčet. Rodák z předměstí Lyonu boří statistické rekordy, útočí na nejlepšího střelce La Ligy a Real kromě španělského titulu drží ve hře v boji o páté finále Champions League, za posledních 10 let.

„Cristiano Ronaldo by měl každý den děkovat bohu za to, že mohl hrát s Benzemou. Ronaldo dává a bude dávat góly – stejně jako Benzema. Ale Benzema je kromě klasického útočníka i Zidane: je to unikátní spojení fotbalové desítky a devítky zároveň,“ pronesl před pár dny bývalý útočník Realu a velký bouřlivák Antonio Cassano.

Ve stínu CR7

Přitom dlouhá léta byl francouzský forvard, jehož poznávacím znamení je plnovous a částečně zatejpovaná dlaň s prsty, v Ronaldově stínu. Stal se jeho pobočníkem na špinavou práci. Dělal prostor pro superstar. Sbíral trofeje, ale sláva připadala na rodáka z Madeiry.

I proto si fanoušci dělali starosti, co bude, až Portugalec, který stále drží primát nejlepšího kanonýra v dějinách klubu, odejde. Naprosto vytěsnili z mysli, že i Benzema kdysi patřil k obávaným střelcům napříč Evropou.

Jenže zkušený matador se nevzdal. Znovu v sobě našel hladové zvíře. Zapálil oheň. Našel smysly útočníka se zabijáckým instinktem. Tak, jak ho všichni znají z mládí, když si o pozornost říkal v nabitém kádru Olympique Lyon.

Výsledek? Jen Benzema, CR7 a Hugo Sánchez dokázali v jedné sezoně napříč všemi soutěžemi nastřílet minimálně 42 gólů. Hattrickem složil Chelsea už v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů, aby v odvetě stvrdil postup. Ani Pep Guardiola nenašel v semifinále recept, jak dravého Francouze umlčet – i přes porážku 2:4 zanechal Benzema dvěma trefami naději na obrat do dnešní odvety.

„Neskutečný fotbalista. Ten chlap se mi snad jen zdá. Jestli za pár měsíců nevytesají jeho jméno na Zlatý míč, budu zaskočený,“ glosoval Benzemův výkon na Etihad Stadium legendární stoper Rio Ferdinand.

Ovšem jméno Benzema nerovná se jen óda na fotbalového útočníka. Je tu i druhá stránka, jež mu strhává u společnosti morální kredit a kvůli které nemohl být pět let ve francouzské reprezentaci. Temná část příběhu věřícího muslima, který přísně dodržuje ramadán, pramení v raném dětství. Na předměstí Lyonu.

Pochází z rodiny alžírských přistěhovalců, kteří žili v silně imigrantské části zvané Bron, jež nevyniká zrovna přepychem. Narodil se jako šestý z devíti potomků. Přímo na ulici zde pučí organizovaný zločin. A uprostřed toho se formovala budoucí modla milionů fanoušků.

„Karim do Lyonu přišel jako velice tichý a oplácaný klučina. Nebyly s ním žádné potíže – do chvíle, než měl kolem sebe svoji starou partu,“ vzpomínal před lety pod anonymitou jeden z mládežnických koučů Lyonu. „Byl to hodný kluk, ale strašně ho ovlivňovala loajalita ke svým blízkým – nepsaná pravidla ghetta jsou holt už taková.“

Podmínka a pokuta

A právě staří známí dostali Benzemu do úzkých. Ocitl se jako prostředník ve spiknutí vůči spoluhráči z národního týmu Mathieu Valbuenovi, jehož měl vydírat. Vyhrožoval, že jestli nepošle desítky tisíc eur na účet známého přítele z dětství, nechá zveřejnit videonahrávku se sexuálním obsahem, na níž je Valbuena se svou přítelkyní.

Místo toho, aby se Valbuena zalekl a zaplatil, ohlásil to na policii. A s Benzemou a jeho kumpány to šlo z kopce. Soudní přelíčení s pěti lidmi nakonec dopadlo nejlépe, jak jen mohlo – roční podmínka a pokuta 1,9 milionu korun.

Barca vycouvala

Benzemova strmá část jej každopádně nasměrovala i v jeho kariéře. Traduje se, jak uvízl v hledáčku konkurenční Barcelony. Tým byl v rozkladu. Lize vévodil Real, Ronaldinho byl na ústupu a katalánské vedení vymyslelo, že novým „goleadorem“ bude 21letý šutér z Lyonu.

Odstupné 30 milionů eur bylo domluvené přímo s prezidentem Jean-Michelem Aulasem. Když se ovšem tehdejší sportovní ředitel Txiki Begiristain odletěl podívat do Francie, zavítal i do Bronu, kde Benzemova rodina žila. Po zjištění detailních informací o hráčově životním stylu a co jsou zač jeho přátelé, si Barcelona transfer raději rozmyslela.

O rok později stejnou cestu provedl prezident Realu Florentino Pérez, vytáhl z pokladny o pět milionů eur více a Benzemu v létě představil Madridu.

Nikdy jej nezatratil. Věřil v jeho schopnosti. „Je nemyslitelné, aby letos nedostal Zlatý míč. Nemohou mu ho vzít,“ vzkázal o víkendu do světa.