Špinavá hra Barcelony: De Jonga se chce (a musí) zbavit. Kde bere peníze?

Pomalu se z toho stává komedie. Do smíchu ale nikomu není. Sága nesoucí název Frenkie de Jong se táhne týdny s doposud nejasným výsledkem. Barcelona se přitom po dlouhém jednání dopracovala s Manchesterem United ke shodě ohledně přestupové částky. Red Devils mají mít rovněž příslib od nizozemského záložníka, že se přesunu na Old Trafford nebrání. Kde dohoda vázne? A z čeho Blaugranas financují posily?

Přestoupí, nepřestoupí? To je, oč tu běží. V případě Frenkieho de Jonga příhodné. Vyjednávání Manchesteru United s Barcelonou o přestupové sumě se zdála být nekonečná. Nakonec oba kluby dospěly k dohodě. Částka za nizozemského záložníka se s bonusy vyšplhá na 85 milionů eur (2 miliardy korun).

Tedy pokud dojde k jejímu uplatnění. K dotažení transferu De Jonga na britské ostrovy vede ještě dlouhá cesta. Pětadvacetiletý bývalý hráč Ajaxu se k odchodu z Camp Nou nehlásí. Má pro to dva důvody.

Zaprvé pro něj Barcelona představuje splněný sen. Fandil jí už od mala. Jeho vztah ke klubu je ale událostmi z nedávné doby mírně řečeno narušený. Chování vedení ho zklamalo, zaskočilo.

Zatímco prezident Blaugranas Joan Laporta veřejně rozesílá poselství: „De Jong není na prodej, je pro nás klíčový hráč.“ Tak mezi čtyřma očima mu měl říct, že nabídku United musí přijmout a odejít kvůli ekonomické situaci.

Dočká se Ten Hag vysněné posily v podobě De Jonga? • Foto Reuters

S tím se váže druhý důvod. Katalánský gigant dluží De Jongovi za poslední dvě sezony 500 milionů korun na výplatách. Nizozemec totiž souhlasil se snížením mzdy s tím, že mu bude doplacena v následujících letech. Jenže Barcelona si myslí, že když ho prodá, závazek zanikne.

Proto se nyní v zákulisí odehrávají těžké boje mezi Barcelonou a zástupci De Jonga, kteří dolují od klubu dlužnou částku. Vztah mezi oběma stranami tím utržil tvrdé rány. A i když se objevují zprávy, že rodák z Arkel o přesun na Old Trafford nestojí, má jít pouze o součást vyjednávací taktiky.

Hráčů agent Ali Dursun si myslí, že přiznáním zájmu o změnu adresy by oslabil svoji pozici. Moc dobře ví, v jaké situaci se Barcelona nachází. De Jonga chce, a musí, prodat za každou cenu.

Dluhy španělského celku jsou větší než Pica d'Estats, nejvyšší hora Katalánska. A 85 milionů eur od Manchesteru United představuje kýženou finanční injekci do klubové kasy. Barcelona s ní počítá.

Ačkoli se její ekonomika topí v červených číslech, na přestupovém trhu vesele nakupuje a rozhazuje peníze, kde se dá. Přitom nikdo neví, odkud finance bere. „Vlastně je to záhada,“ nechal se slyšet Fabrizio Romano, renomovaný italský žurnalista.

De Jong musí odejít, ale Barcelona nakupuje hráče? Tenhle přístup nizozemského hráče naštval • Foto Reuters

S dresem Barcelony již zapózovali Franck Kessié a Andreas Christensen, kteří podepsali se španělským klubem coby volní hráči po konci smlouvy v AC Milán, respektive Chelsea. Z Leedsu dorazil za 58 milionů eur (1,4 miliardy korun) brazilský křídelník Raphinha a přestup Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov za 45 milionů eur bez bonusů (1,1 miliardy korun) se bere jako hotová věc.

O dalších posilách se jedná. Jenže Laporta musí zároveň uspokojit tvrdé finanční regule La Ligy, která klečí klubu na krku a dusí ho, aby umořoval své obrovské dluhy. Barcelona pracuje na třech transakcích. Ty by měly rozpočet navýšit o 600 milionů eur (14,7 miliardy korun). Jedná se prodej televizních práv a licencí na klubové produkty.

Pokud by tenhle plán Laportovi vyšel, neznamenalo by to, že Barca bude za vodou. Pořád je potřeba udělat spoustu práce, aby se klub dostal ze záporných čísel. Proto se odchod De Jonga stále zdá jako nevyhnutelný krok.

Navíc Manchester United se pětadvacetiletého středopolaře jen tak nevzdá. Pro Erika ten Haga představuje De Jong naprostou prioritu do středu pole. Sám měl svého bývalého svěřence z Ajaxu k přesunu do Divadla snů přemluvit. Očekává se, že tahle sága by se mohla natáhnout až do konce přestupového období.