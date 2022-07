Záhadná schůze v Barceloně: kšefty s Chelsea? Skvělé jídlo, smál se majitel

Majitel Chelsea Todd Boehly ve čtvrtek jednal s Barcelonou. Co bylo tématem schůzky? • Koláž iSport.cz

Vládu nad Chelsea převzal už v květnu a i přes nabitý klubový rozpočet nový majitel Blues Todd Boehly dosud žádnou hvězdu do kádru nepřivedl. Přesto se ve čtvrtek večer postaral o pořádný rozruch, když přistál na letišti v Barceloně. Na dovolenou? Ne, pracovně. Spekuluje se o odchodu kapitána Césara Azpilicuety i zájmu o Frenkieho de Jonga, po kterém touží také Manchester United. „Jsem tady na jídlo,“ odpověděl ovšem chladně usměvavý americký investor na dotazy novinářů. O kterých hráčích na téměř hodinové schůzi s představiteli Barçy jednal?

Po vypršení kontraktu na konci letošního června v Chelsea už zapózoval v dresu Barcelony dánský reprezentant Andreas Christensen. „Jsem hrdý a je to pro mě splněný sen," prohlásil. A zdá se, že další hráči ho mohou z Londýna následovat. S přesunem na Camp Nou jsou už delší dobu spojováni dva Španělé - obránci César Azpilicueta a Marcos Alonso.

Jenže oběma svěřencům německého kouče Thomase Tuchela vyprší smlouva už příští rok, a proto šéfové Barcelony nechtějí za takové hráče zaplatit zbytečně až příliš velký balík. Naopak Cheslea má poslední šanci, jak z jejich odchodu něco vytěžit.

Podle Daily Mail je tak ve hře dvojnásobná výměna. Katalánci prý na čtvrteční schůzce nabídli Boehlymu pravého obránce Sergiña Desteho a útočníka Memphise Depaye.

O prvního z nich se zástupci Blues už v minulosti zajímali. 21letý americký reprezentant by na Stamford Bridge zastoupil právě Azpilicuetu a zároveň by zatlačil na Reece Jamese, jenž momentálně vládne na pravém kraji obrany. Navíc kolem něj krouží Real Madrid či Manchester City, kteří by ho v budoucnu mohli získat.

Nový šéf Chelsea ovšem jednoznačně touží při svém prvním přestupovém období v klubu zaujmout velkým transferem, což je otázka, jestli takovou podmínku splňuje Nizozemec Depay. Londýňané už jsou totiž blízko příchodu hvězdného ofenzivního hráče Raheema Sterlinga z Manchesteru City, po problémech v United se mluví i o Cristianu Ronaldovi.

28letý Depay si v letech 2015 až 2017 prožil složité období na Old Trafford. V dresu rudých ďáblů vstřelil pouze dva ligové góly, přesto pak restartoval kariéru ve francouzském Lyonu. V oslabeném kádru Barcelony se pak v minulé sezoně stal nejlepším střelcem týmu. V 28 zápasech nasázel 12 branek, k nim přidal dvě asistence.

Je však zřejmé, že jména Raheem Sterling či Cristiano Ronaldo mají ve fotbalovém světě pro fanoušky daleko větší zvuk.

Tímto ovšem šachy mezi Barcelonou a Chelsea nemusí skončit. Údajně na večeři ve španělském velkoměstě přišla řeč i na Frenkieho de Jonga. „Není na prodej. Je to hráč Barcelony. Existují na něj nabídky, ale nechceme ho prodávat,“ řekl už dřív šéf Barcelony Laporta. Ekonomická situace v klubu ho však může donutit k opaku.

Navíc nizozemský defenzivní záložník je hlavním přestupovým cílem Manchesteru United. Jeho trenér Erik ten Hag neustále tlačí na podpis bývalé hvězdy Ajaxu, jenže výsledek zatím žádný. I když se prý oba kluby dohodly a přestupová částka by se mohla vyšplhat až na 70 milionů liber, tento obchod zřejmě odkládá dluh v hodnotě až 17 milionů liber, který má Barcelona vůči stále nadějnému de Jongovi z dob koronavirové pandemie.

Chelsea tak jistě nabyla sebevědomí a je schopna plány United překazit. Přesto je nutné říct, že Boehly a Tuchel mají jiné pozice, na kterých aktuálně pracují. Do obrany usilují o Julese Koundeho ze Sevilly, Mathijse de Ligta z Juventusu nebo Nathana Akého z Manchesteru Ciry. Odtud pravděpodobně dorazí 27letý Sterling, s ním může Chelsea získat z Leedsu Raphinhu.

A jak okomentoval Boehly jednání při odchodu ze španělské restaurace? „Skvělé jídlo, skvělé jídlo,“ zasmál se.

