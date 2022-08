Lewandowski budí Barcelonu: silná osobnost, nové svaly a 600 gólů k tomu

Barcelona má nejlepšího fotbalistu světa podle FIFA, útočníka, jenž obhájil Zlatou kopačku pro krále evropských střelců, reprezentačního, ligového i klubového rekordmana, který má víc trofejí než Johnny Depp právníků. Není to Messi, je to Lewy. Ten, kdo nastřílel 600 gólů a teď oslaví 34. narozeniny. Má na to, aby pozvednul Barcelonu?

Messi měří 170 centimetrů a pro většinu brankářů učinil tuto planetu neobyvatelnou.

Lewandowski je vyšší a statnější, podle kondičních expertů fyzicky dokonalý, s rameny, která by uplatnil i v posádce veslařského člunu.

Často budil zdání, že by dal hattrick i v žabkách, a kdyby to šlo, gólmani by se odstěhovali do jiné sluneční soustavy.

Argentinec vzrušil fanoušky a realitní makléře v Paříži, ale valné to nebylo (11 zásahů).

Polák skóroval 50krát, měl víc tref než zápasů (potřetí za sebou) a posedmé v řadě přemohl odpor obránců takovým způsobem, že pokořil metu 40 branek.

Bayern ztratil dělníka, který stavěl gólová poschodí s bezprecedentním vertikálním elánem a během osmi let vztyčil mrakodrap (344).

Bundesliga přišla o rekordmana, jenž předčil nedostižného Gerda Müllera – kdyby Bavoři vypili za každou Lewyho trefu pivo, v sezoně 2020–21 by vyprázdnili 41 půllitrů a doma by vysvětlovali: „Promiň, na vrcholu pijácké kariéry jsem se ocitl kvůli Robertovi.“