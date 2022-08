Barcelona před Plzní kouzlí, kouč smekl: Lewandowski je neskutečný

Už za týden vyběhnou na Camp Nou vstříc životnímu fotbalovému zážitku. Viktoria Plzeň se na úvod skupiny C v Lize mistrů ve středu střetne s Barcelonou. V klubu jistě bedlivě sledovali nedělní představení proti Valladolidu (4:0). Katalánskému gigantu v plné formě šéfuje dvougólový Robert Lewandowski (34), který do nového působiště okamžitě zapadl. „Je neskutečný,“ chválil kouč Xavi polského šutéra.

Barcelona se dostává na koně. Posilněná o zvučné fotbalisty pod taktovkou Xaviho hledá cestu zpátky na absolutní evropský vrchol. Rok mizérie po odchodu Lionela Messiho a finančního blázince na trávníku se zdá zažehnán, vstup do ligy zvládá výborně. Z „Blaugranas" sálá hrůza, plzeňská Viktoria se má opravdu na co těšit.

„Ještě to nebylo perfektní, ale odehráli jsme dobré utkání. Prvních čtyřicet minut bylo opravdu dobrých, pak jsme trochu polevili. To se nám nesmí stávat,“ hodnotil Xavi nedělní demolici Valladolidu.

Co nová Barcelona ukazuje? Oblíbený kouč a legendární záložník skládá opravdu zajímavý tým. Vzadu nabírá zkušenosti parta mladíků v rozmezí 18 - 23 let (Koundé, Araújo, García, Balde), kolem kapitána Busquetse uprostřed vládnou další mladí odchovanci Gavi (18) a Pedri (19). Na křídle se rozehrává uzdravený Ousmane Dembélé (25) a výborně ho doplňuje posila z Leedsu Raphinha (25).

Samostatnou kapitolou je Robert Lewandowski. Zatím se zdá, že po pompézním transferu z Bayernu nepotřebuje na adaptaci žádný čas. Proti Valladolidu otevřel skóre, když hlavou uklidil precizní centr od Raphinhy. Později zvyšoval na 3:0, když parádně zakončil akci Dembélého. Už podruhé ve třech ligových zápasech vstřelil dvě branky a okamžitě ukazuje mimořádné schopnosti, které z něj dělají jednoho z kanidátů na Zlatý míč.

POHLED: Plzeň srostla s rolí outsidera. To může být její největší zbraň pro LM Video se připravuje ...

„Je úžasné, že ho máme v týmu. Mimo střílení gólů se podívejte na jeho timing. Všechno co dělá, možná i to, co fanoušci tolik nepostřehnou. Třeba v práci bez míče je naprosto výjimečný. Je to přirozený lídr. V týmu se neuvěřitelně rychle adaptoval. Pracuje tvrdě a naprosto příkladně,“ vyzdvihl Xavi přínos hrotové devítky.

Proti Valladolidu Barcelona dominovala, z minulé upachtěné sezony se poučila. Výrazně posílila, omladila a v současné jedenátce třímá neskutečný potenciál. Jen na lavičce sedí dlouholeté ikony a kapitáni Jordi Alba s Gerardem Piquém.

„Neřeknu, že Jordi a Gerard jsou teď náhradníky,“ prohlásil Xavi na adresu svých bývalých spoluhráčů. „Určitě budou hrát, jsou našimi kapitány. Oceňuji, jak zvládají současnou situaci. Máme před sebou spousty zápasů. Pro tým jsou pořád nesmírně důležití,“ ocenil hlavní osobnosti.

Barcelonu čeká v sobotu těžký zápas na Seville, poté přešaltuje na start Ligy mistrů. Ve středu na Camp Nou přijede plzeňská Viktoria, která se do elitní soutěže probojovala po čtyřleté pauze. Atmosféru ve chrámu Barcelony okusila při své první účasti v Lize mistrů na podzim 2011, prohrála 0:2. V domácí odvetě předvedla lepší výkon, nicméně v deseti padla po hattricku Lionela Messiho 0:4.

V týmu už chybí tehdejší ikony Messi, Xavi, Iniesta, současná Barcelona ale nabírá nebezpečnou formu. Vstup do Ligy mistrů nepodcení a Bílkův výběr se musí nachystat na mimořádný ofenzivní kolotoč.