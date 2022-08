Plzeň v LM mezi obry: ministadion i "chudý" kádr. Ale není nejhorší...

Euforii na západě Čech střídá zase euforie. Plzeň se po vyřazení Karabachu v play off Ligy mistrů dostala do společnosti evropských gigantů. A opravdu mezi ty největší. V základní skupině C vyfasovala Bayern, Barcelonu a Inter. Proto se hned po losu začalo spekulovat, jestli úřadující český šampion uhraje v tak nabité konkurenci aspoň bod. Jedno je totiž jisté, Viktoria je outsider skupiny. Vždyť v porovnání s ostatními ve všech parametrech značně zaostává, své soupeře v mnoha ohledech ztrácí v mlze. Ale pozor... Mezi 32 týmy v letošním ročníku Ligy mistrů není nejhorší.