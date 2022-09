Případ Griezmann: hvězda v Atlétiku radši moc nehraje, jde o velké peníze

Pro pořádek je třeba připomenout, že Griezmann byl klíčovým mužem týmu Diega Simeoneho už v prvním angažmá mezi lety 2014 a 2019. Poté se stal šestým nejdražším fotbalistou v historii, když přestoupil do Barcelony.

A tady začaly tahanice o hráče, respektive o peníze za něj. Katalánci využili snížené výstupní klauzule. Původně byla ve smlouvě nastavená na astronomických 200 milionů eur (téměř 5 miliard korun), od 1. července 2019 však stačilo vyložit na stůj „jen“ 120 milionů eur (téměř 3 miliardy).

Griezmann tak do Barcelony přestoupil téměř v polovině července, což Atlético zpochybnilo. Začalo požadovat vyšší částku a tvrdilo, že „je zřejmé, že dohoda mezi hráčem a Barcelonou byla uzavřena před snížením výkupní klauzule.“

Reakce Barcelony byla jednoduchá. „Přečtěte si smlouvu,“ hlásilo vedení klubu.

A teď se přesuňmě do současnosti, kdy Griezmann druhým rokem hostuje zpátky v Atlétiku. Součástí dohody mezi kluby totiž je, že pokud Francouz odehraje více než 45 minut v 50 procentech zápasů, bude muset Atlético zaplatit Barceloně 40 milionů eur (skoro 1 miliardu korun) a získá ho natrvalo.

V minulé sezoně nastupoval pravidelně a odehrál 80 procent možných minut. V této sezoně nastoupil zatím pokaždé (s výjimkou derby s Realem, kdy odehrál 90 minut) na méně než 30 minut na utkání. Naprosto cílené snížování minutáže pak vypadá v zápasových reportech takto. Griezmann v dalších pěti zápasech La Ligy a dvou Ligy mistrů přišel na hřiště v 62., 62., 64., 63., 61., 63. a 62. minutě.

A nyní „křičí“ Barcelona a tvrdí, že jde o protiprávní jednání. A Atlético reaguje jako Katalánci před třemi roky: „Přečtěte si smlouvu.“

Patová situace škodí hráči

Atlético nehce zaplatit miliardu za ztvrzení Griezmannova přestupu, Barcelona zase nepotřebuje v nabitém kádru hráče s astronomickým platem, který nezapadl. Pro kouče Simeoneho nicméně není ideální, že hvězdné útočné eso nemůže využívat naplno. Nejvíc ale trpí samotný Griezmann, který nemá před blížícím se MS v Kataru vytížení, jaké by potřeboval.

Z pozice náhradníka má nicméně solidní čísla. V sezoně zatím naskočil do devíti soutěžních zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.

„Stále zůstává rozhodujícím hráčem svého klubu, i když jasně touží odehrát více než 30 minut za zápas a mohlo by pro něj být skvělé hrát více minut v reprezentaci,“ naznačil trenér Francie Didier Deschamps, že s ním i přes snížené vytížení počítá. Dále dodal, že hráč takových kvalit není na takové zacházení příliš zvyklý a na odlehčení zmínil, že bude alespoň méně unavený.

Oba kluby i hráč však vědí, že patová situace se musí brzy vyřešit. Barcelona o hráče, který s ní má smlouvu až do léta 2024 příliš nestojí. A tak existuje šance, že kývne na nižší částku, za níž by Griezmanna pustila. V létě však měla odmítnout 20 milionů eur.

Podle zpráv zahraničních médií je však nyní překvapivě dohodě nakloněna více Barca, než samotné Atlético. Francouzský deník L'Equipe nedávno naznačil, že je blízko dohoda kolem částky 25 milionů eur (615 mil. korun).

Tyhle informace nicméně nepodpořil prezident Atlética Enrique Cerezo. „Nesetkali jsme se s Barcelonou a ani to nemáme v úmyslu. Griezmannův příběh je celkem jasný. V tuto chvíli jsme ve stejném bodě jako na začátku sezony,“ prohlásil.

Tohle určitě není to, co chtěl Griezmann slyšet. I proto se patovou situací zabývá jeho právník. Oba kluby se tak musí snažit, aby řešení situace bylo nalezeno co nejdříve.