Barcelona: utahování opasků! Nařízení může znamenat prodej hvězd

Výsledkově je v Barceloně všechno zalité sluncem, katalánský gigant v roce 2023 vyhrál všech deset zápasů, v lize mašíruje za titulem. Klubem přesto mohou významně zatřást nepříjemné problémy. Vedení španělské La Ligy podle informací zahraničních médií nařídilo klubu, aby v létě drasticky srazil výdaje na platy, což by znamenalo odchod několika velkých hvězd.

Britský Daily Mail rozebral finanční situaci španělského klubu. Barceloně nařídilo vedení soutěže, aby v létě snížila své mzdové náklady o 177 milionů liber (přibližně 4,8 miliardy korun). Představitelé La Ligy trvají na tom, aby ligový lídr dodržoval finanční pravidla. Klub by se tím pádem musel v létě zbavit několika drahých hráčů.

Situaci pečlivě monitorují například v Manchesteru United. S anglickým klubem je spojována dvojice Frenkie de Jong a Ansu Fati. Barcelona chtěla odeslat nizozemského záložníka na Old Trafford už v létě, kluby se dohodly na přestupové sumě 71 milionů liber (1,9 miliardy korun).

De Jong ale přestup odmítl a pokračuje v Barceloně, kde má kontrakt do léta 2026. Klub mu během následujících let má vyplatit 78 milionů liber (2,1 miliardy), zaměstnavatel mu doplácí sumu, o kterou mu krátil mzdu během pandemických let 2020 - 2022. Vzhledem k aktuální situaci ale může v létě dojít k obnovení jednání.

Nabídky mohou létat i kolem Ansua Fatiho. Dvacetiletý klenot akademie Barcelony bojuje po dlouhém zranění s herním vytížením, v ofenzivní konkurenci se nedostává na hřiště tolik, jak by si představoval.

Mladíkův známý agent Jorge Mendes už rozhazuje sítě, ve hře mohou být znovu United. Informace ze Španělska hovoří o tom, že Fati bere v Barceloně okolo 800 000 liber měsíčně (21,6 milionu korun), což je suma, která by klubové kase také výrazně ulevila.

V rámci šetření by mohly klub opustit i jiní hráči. Sergiovi Busquetsovi a Sergimu Robertovi končí v létě smlouvy, v ohrožení jsou i Jordi Alba, Ousmane Dembélé nebo Franck Kessie.

Na hřišti ale Barcelona řeší aktuálně příjemné starosti. Ligu vede s osmibodovým náskokem na Real s bilancí 17 výher, 2 remíz a jedinou prohrou.